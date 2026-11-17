Ngày 17.11, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Trịnh Trác Nhiên cùng 41 đồng phạm về các tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "trốn thuế", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa tại tòa ẢNH: D.T

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3 cũ) thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ như cáo trạng truy tố.

Từng thực tập tại ngành thuế từ năm 2006 và chính thức công tác từ năm 2009, Nghĩa khai nhận thức rõ hành vi sai phạm của bản thân.

Thỏa thuận ăn chia và bày chiêu lập "công ty ma"

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2020, Trịnh Trác Nhiên chủ động móc nối với Nghĩa - lúc này là cán bộ phụ trách quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm che giấu hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống.

Thay vì báo cáo, đề xuất xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Nghĩa đã thỏa thuận bảo kê cho đường dây của Nhiên. Hai bên thống nhất mức chi hối lộ bằng 0,5% giá trị trước thuế ghi trên mỗi hóa đơn khống được xuất bán. Đặc biệt, đối với những khách hàng do chính Nghĩa giới thiệu đến mua hóa đơn, cựu cán bộ thuế này được chia từ 1/3 đến 1/2 số tiền thu lợi.

Đáng chú ý, Nghĩa không chỉ dừng lại ở việc làm ngơ mà còn trực tiếp hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 "công ty ma" tại quận 3 cũ (TP.HCM) để đưa toàn bộ số doanh nghiệp này vào đúng khu vực do Nghĩa quản lý thuế.

Khi các công ty này ồ ạt xuất hóa đơn khống, Nghĩa bỏ qua quy trình kiểm tra và không yêu cầu giải trình. Bị cáo còn hướng dẫn Nhiên chiêu thức đối phó: mỗi doanh nghiệp chỉ hoạt động bán hóa đơn trong thời gian dưới 1 năm, sau đó lập tức ngừng xuất hóa đơn, chuyển địa chỉ sang địa bàn khác và làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Mục đích của quy trình khép kín này là nhằm "qua mặt" hệ thống phần mềm quản lý rủi ro của Tổng cục Thuế.

Với sự tiếp tay này, Nhiên đã nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Nghĩa cũng như tài khoản của mẹ bị cáo với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Tại tòa, Nghĩa khai đã dùng toàn bộ số tiền nhận hối lộ để tiêu xài cá nhân, không chia chác hay bàn bạc với ai và đến nay đã cùng gia đình nộp khắc phục toàn bộ.

"Ông trùm" 47.000 hóa đơn khống cam kết bán đất khắc phục hậu quả

Cũng trong phiên xét hỏi ngày 17.11, bị cáo cầm đầu Trịnh Trác Nhiên thừa nhận hành vi phạm tội. Cáo trạng xác định Nhiên cùng hơn chục nhân viên đã lập ra 51 "công ty ma", xuất bán hơn 47.000 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số trước thuế lên tới hơn 4.180 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 36,3 tỉ đồng ẢNH: D.T

Trong phạm vi vụ án đang xét xử (giai đoạn 1), cơ quan tố tụng làm rõ hành vi bán hơn 3.900 hóa đơn, qua đó Nhiên thu lợi bất chính hơn 36,3 tỉ đồng. Hơn 43.100 hóa đơn khống còn lại đã được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2.

Tại tòa, Nhiên bày tỏ sự ăn năn và cam kết dùng nhiều bất động sản có giá trị để khắc phục toàn bộ khoản thu lợi bất chính hơn 36,3 tỉ đồng, bao gồm: 1.000 m² đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhiều nhà đất tại quận 2 cũ, quận 8 cũ (TP.HCM) và tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo khai các tài sản này đều được tạo lập trước năm 2020, không liên quan đến nguồn tiền phạm tội. Tính đến thời điểm xét xử, Nhiên đã nộp trước 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhiên còn thực hiện hành vi trốn thuế hơn 6 tỉ đồng.

Bị cáo Đào Minh Thọ thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng sau khi xuất bán trái phép 9.663 hóa đơn GTGT khống ẢNH: D.T

Ngoài nhánh đường dây của Trịnh Trác Nhiên, vụ án còn có sự tham gia của bị cáo Đào Minh Thọ với cáo buộc cầm đầu một nhánh khác.

Từ tháng 4.2016 đến năm 2023, Thọ điều hành 57 "công ty ma", chỉ đạo xuất bán trái phép 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 1.929 tỉ đồng, qua đó Thọ thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 20.11.