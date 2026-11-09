Truy tố 42 bị can xuất khống 6.000 tỉ đồng hóa đơn, 'bôi trơn' cán bộ thuế

Viện KSND tối cao đã truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM đề nghị xét xử 42 bị can về các tội: "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "trốn thuế", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ".

Các bị cáo lập 108 công ty 'ma', xuất khống hàng chục nghìn hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi nhận hơn 6.100 tỉ đồng ẢNH: AL VẼ MINH HỌA

Lập 108 công ty 'ma', xuất khống hơn 56.000 hóa đơn

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, từ năm 2016 - 2023, 2 đường dây do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu đã thao túng hệ thống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên phạm vi rộng lớn.

Cụ thể, Đào Minh Thọ thu gom căn cước công dân bị mất của người khác, thuê người lập thủ tục thành lập hoặc mua lại pháp nhân để điều hành 57 công ty "ma".

Từ tháng 4.2016 đến năm 2023, Thọ chỉ đạo xuất bán trái phép 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 1.929 tỉ đồng, qua đó Thọ thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Trong khi đó, từ năm 2020 - 2023, Trịnh Trác Nhiên cũng thành lập và quản lý 51 doanh nghiệp “ma”. Nhiên cùng đồng phạm đã xuất bán trái phép 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 đơn vị với tổng số tiền trước thuế hơn 4.180 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 36,3 tỉ đồng. Bị can Nhiên còn thực hiện hành vi trốn thuế hơn 6 tỉ đồng.

Thủ đoạn giao dịch ảo, hợp thức hóa dòng tiền thật

Để vận hành hệ thống này, các đối tượng mua chữ ký số và phần mềm xuất hóa đơn điện tử, giao cho nhân viên lập hợp đồng khống. Mọi thỏa thuận mua bán hóa đơn đều diễn ra qua các ứng dụng bảo mật như Zalo, Telegram, email với phí từ 1,5% đến 6% tổng giá trị tiền trước thuế.

Nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán qua ngân hàng, các đường dây này yêu cầu bên mua chuyển tiền vào tài khoản các công ty "ma". Sau khi nhận tiền, các bị can lập tức thực hiện hàng trăm giao dịch rút tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản cá nhân, rồi nộp tiền mặt hoặc chuyển trả cho bên mua sau khi đã trừ tiền phí.

"Bôi trơn" cán bộ thuế hơn 3,8 tỉ đồng để được bao che

Đáng chú ý, để các công ty “ma” hoạt động trôi chảy, Trịnh Trác Nhiên đã móc nối với bị can Nguyễn Thành Nghĩa (cựu công chức Chi cục Thuế Q.3 cũ).

Năm 2020, Nhiên thỏa thuận đưa hối lộ cho Nghĩa với mức phí 0,5% tổng số tiền trước thuế hoặc 1/3 - 1/2 số tiền bán hóa đơn khống thu được. Đổi lại, Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty “ma” tại Q.3 thuộc địa bàn Nghĩa quản lý.

Nghĩa không kiểm tra, cho phép các doanh nghiệp “ma” xuất hóa đơn khống dưới 1 năm rồi làm thủ tục ngưng hoạt động hoặc chuyển địa điểm nhằm né tránh phần mềm quản lý thuế. Tổng cộng, Nguyễn Thành Nghĩa đã nhận hối lộ từ Nhiên hơn 3,8 tỉ đồng qua tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc mẹ ruột.

Ngoài ra, từ tháng 10.2024 - 2.2025, Trịnh Trác Nhiên đã đưa cho Nguyễn Minh Mãi, Vũ Đình Giang hơn 7,5 tỉ đồng để tìm người giúp Nhiên không bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tuy nhiên, Mãi và Giang không đưa hối lộ cho ai, chỉ bịa đặt thông tin để chiếm đoạt tiền của Nhiên. Tháng 7.2026 vừa qua, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mãi 17 năm tù, Giang 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dự kiến, ngày 22.9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 42 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống trên.