Viện KSND tối cao kêu gọi Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam đầu thú

Thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG), TP.HCM và các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan.

Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam ẢNH: T.N

Hiện cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Vụ 3 để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land, Chủ tịch HĐQT sáng lập BCG, về tội danh trên, theo quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân.

Cùng tội danh còn có 3 bị can khác bị đề nghị truy tố, gồm: Huỳnh Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang; Phạm Thị Ngọc Thanh, Thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, Tổng Giám đốc Công ty Helios; Lê Thị Mai Loan, Phó chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang và Công ty Helios, Phó chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land và Công ty Tracodi.

Viện KSND tối cao kêu gọi 4 bị can đến cơ quan công an hoặc viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại điều 60 bộ luật Tố tụng hình sự.

"Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi các bị can đã từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật", thông báo nêu.

Theo thông báo của Viện KSND tối cao, ông Nguyễn Hồ Nam 48 tuổi, nơi ở tại phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức (nay là phường An Phú), TP.HCM. Bị can bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã từ tháng 1.2026.

Trong khi đó, các bị can Kim Tuyến và Ngọc Thanh bị truy nã vào hồi giữa tháng 1.2026, bị can Mai Loan vừa bị truy nã hồi giữa tháng 10.2026.

Ông Nguyễn Hồ Nam sáng lập Bamboo Capital vào năm 2011 và có nhiều năm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn.

Tháng 4.2024, ông Nam rời ghế Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, đồng thời được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank. Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm thì đại hội cổ đông Eximbank miễn nhiệm đối với ông.

Cuối tháng 2.2025, Bamboo Capital nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nam.

Tập đoàn cho biết ông Nam đã từ nhiệm từ tháng 4.2024 và không còn giữ các chức vụ trong HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành doanh nghiệp.