Khởi tố công chức thuế lập 441 hóa đơn khống

Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Quốc Trưởng (48 tuổi, ngụ khóm 8, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi bán 441 hóa đơn khống không có giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho các tổ chức, cá nhân.

Bị can Phạm Quốc Trưởng nghe đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 5.2023 đến 6.2025, Phạm Quốc Trưởng là công chức thuộc Thuế cơ sở 5 (tỉnh Vĩnh Long), được phân công phụ trách công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, sử dụng tài khoản của lãnh đạo đội/tổ và lãnh đạo thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo để bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.