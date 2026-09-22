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    Thời sựPháp luật

    Khởi tố công chức thuế lập 441 hóa đơn khống

    Nam Long
    Nam Long
    Công an Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam một công chức thuế ở Vĩnh Long vì ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

    Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Quốc Trưởng (48 tuổi, ngụ khóm 8, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi bán 441 hóa đơn khống không có giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho các tổ chức, cá nhân.

    Khởi tố công chức thuế lập 441 hóa đơn khống - Ảnh 1.

    Bị can Phạm Quốc Trưởng nghe đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 5.2023 đến 6.2025, Phạm Quốc Trưởng là công chức thuộc Thuế cơ sở 5 (tỉnh Vĩnh Long), được phân công phụ trách công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử.

    Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, sử dụng tài khoản của lãnh đạo đội/tổ và lãnh đạo thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo để bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.

    Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

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