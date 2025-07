Cựu cán bộ trật tự xây dựng ra giá 1,1 tỉ đồng xây căn nhà 9 tầng

Ngày 16.7, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Vương Mạnh Hưng, cựu cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng và đô thị Q.Hà Đông (cũ), TP.Hà Nội, mức án 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vương Mạnh Hưng tại thời điểm bị bắt ẢNH: CACC

Hưng bị cáo buộc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng nói dối có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất, cấp sổ đỏ, cấp giấy phép xây dựng, suất mua chung cư..., qua đó chiếm đoạt gần 4,9 tỉ đồng của 16 người.

Với mỗi bị hại và mỗi vụ việc, Hưng tự đề xuất mức giá để làm "dịch vụ". Trong đó, giấy phép xây dựng nhà được Hưng yêu cầu từ 60 triệu đồng tới hơn một tỉ đồng, nếu là giấy phép xây thêm tầng thì Hưng đòi từ 20 - 400 triệu đồng.

Nhận tiền, Hưng thường hứa hẹn 2 - 3 tháng sẽ lo được việc, thậm chí có vụ Hưng còn "nổ" giải quyết trong 2 ngày. Song thực tế, Hưng không thực hiện được bất cứ cam kết nào.

Một trong các nạn nhân bị Hưng lừa đảo là anh Nguyễn Văn C. (trú tại Q.Thanh Xuân cũ, TP.Hà Nội). Anh này muốn "chạy" thủ tục xây dựng cho căn nhà 6 tầng, 1 hầm, 1 lửng, 1 tum, xử lý mật độ xây dựng và các vấn đề khác, do khu vực anh C. định xây nhà chỉ được xây 4 tầng, mật độ xây dựng không quá 70%.

Hưng giới thiệu là tổ trưởng Thanh tra xây dựng thuộc UBND Q.Hà Đông, có khả năng xin cấp phép xây dựng cho thửa đất trên. Đổi lại, anh C. phải bỏ ra chi phí từ 900 triệu đồng đến 1,1 tỉ đồng, bao gồm xin giấy phép xây dựng khoảng 600 triệu đồng, chi phí xử lý mật độ xây dựng khoảng 300 - 500 triệu đồng.

Tin lời, gia đình anh C. đồng ý và đã chuyển 610 triệu đồng cho Hưng. Bị cáo cầm tiền nhưng không thực hiện được, khi bị đòi lại tiền thì mới trả 50 triệu đồng. Hưng còn viết giấy vay tiền và đưa thẻ cán bộ mang tên Vương Mạnh Hưng thuộc Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị UBND Q.Hà Đông cho bị hại giữ để làm tin.

Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn T. (cũng trú tại Q.Hà Đông). Ông này có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư và làm sổ đỏ. Liên hệ với Hưng, ông T. được bị cáo ra giá chi phí hoàn thiện hồ sơ 250 triệu đồng, nộp thuế 525 triệu đồng và 55 triệu đồng "chi phí" do diện tích đất bị vượt so với hồ sơ gốc.

Hưng hứa hẹn sau khoảng 3 tháng sẽ làm xong thủ tục, nếu không sẽ trả lại tiền. Ông T. chuyển cho bị cáo tổng số 830 triệu đồng.

Trong phi vụ này, thủ đoạn của Hưng rất tinh vi, thể hiện qua việc bị cáo lên mạng Internet thuê 3 người đàn ông đến nhà ông T. thực hiện việc đo đạc thửa đất, nhằm tạo lòng tin với bị hại. Thực tế, Hưng không thực hiện thủ tục như hứa hẹn, số tiền nhận được bị cáo sử dụng trả các khoản nợ và chi tiêu cá nhân.

Thôi việc vẫn tiếp tục lừa đảo

Vẫn theo cáo trạng, Hưng còn thực hiện các vụ lừa "chạy suất" mua nhà ở xã hội, thông thường sẽ đòi trước 100 - 150 triệu đồng tiền chênh "lót tay".

Để khiến nạn nhân tin tưởng, Hưng đưa cho họ bộ hồ sơ yêu cầu điền thông tin, bắt xác nhận bảng lương, sao kê thu nhập 6 tháng gần nhất, thậm chí yêu cầu chứng thực căn cước công dân, sổ hộ khẩu.

Có trường hợp đã quá hẹn mà không thấy nhà đâu, Hưng viện ra các lý do để "vòi" thêm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng nhằm "đẩy nhanh tiến độ", hoặc chuyển sang căn hộ khác rộng hơn. Bị hại vì tin tưởng nên chuyển tiền cho Hưng.

Kết quả xác minh tại UBND Q.Hà Đông (cũ) cho thấy, từ tháng 12.2016, Hưng được điều động từ Đội Thanh tra xây dựng Q.Thanh Xuân về Đội Thanh tra xây dựng Q.Hà Đông thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội. Đến tháng 4.2023, bị cáo nhận quyết định nghỉ thôi việc.

Các vụ lừa đảo "xin suất" mua nhà ở xã hội đều diễn ra sau khi Hưng nghỉ việc. Trong khi đó, các vụ việc liên quan xin cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất và giấy phép xây dựng xảy ra khi Hưng còn đương chức.