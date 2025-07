Ngang nhiên vào tiệm rửa xe, lừa đảo lấy ô tô của khách

Ngày 16.7, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thu hồi tang vật và bắt giữ nghi phạm giả danh chủ xe để lừa đảo chiếm đoạt ô tô trong vụ án vừa xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15 giờ 30 ngày 15.7, bà Đ.P.Q.C (44 tuổi, ở P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) lái xe ô tô 5 chỗ đến tiệm rửa xe ở H.Dũng thuộc tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, xã Diên Khánh để gửi xe rửa.

Sau khi gửi xe, bà C. nhờ một nam thanh niên chở về nhà và hẹn quay lại nhận xe sau đó. Tuy nhiên, khi bà C. đến nhận xe vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì tá hỏa phát hiện xe ô tô của mình bị ai đó giả danh lừa đảo lấy đi mất.

Ngô Võ Hào bị bắt tại nơi cư trú ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bà C. khẳng định không hề nhờ ai đến nhận xe giúp. Qua kiểm tra camera an ninh xác định có một người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang kín mít đến nhận xe. Bà C. sau đó đã đến Công an xã Diên Khánh để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Diên Khánh đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra. Thông qua việc phân tích hình ảnh camera và rà soát cơ sở dữ liệu, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm là Ngô Võ Hào (31 tuổi, ở tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, xã Diên Khánh).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm tại nơi cư trú. Chiếc xe tang vật được giấu trong bụi cây gần nhà và nghi phạm đang chuẩn bị đồ đạc để tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Ngô Võ Hào đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý, Hào từng có tiền án về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và bị TAND H.Diên Khánh (cũ) tuyên phạt 7 năm tù, chấp hành xong án phạt vào năm 2018.

Vụ việc đang được Công an xã Diên Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.