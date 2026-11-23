1 cựu thẩm phán, 3 cựu cảnh sát bị đề nghị truy tố

Liên quan vụ làm giả 164 bệnh án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Viện KSND TP.Bắc Ninh truy tố 3 cựu cảnh sát, 1 thẩm phán về tội môi giới hối lộ. Trong số này, có ông Trần Văn Quang, cựu Thẩm phán TAND Khu vực 7 TP.Bắc Ninh; Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hà Nội; Đào Khắc Hiệp, cựu Phó đội trưởng; Nguyễn Như Đức, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.Bắc Ninh.

Một số bị can trong vụ án (bên phải) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, ông Quang công tác tại TAND TP.Từ Sơn và TAND H.Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh cũ, nay là TAND Khu vực 7 và Khu vực 8 TP.Bắc Ninh) từ năm 2005, lần lượt giữ các chức danh thư ký, thẩm tra viên và thẩm phán.

Quá trình công tác, ông Quang biết rõ các quy định về trường hợp người bị kết án phạt tù (được gọi là bị án) có thể được hoãn chấp hành án do mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có trường hợp mắc bệnh lao phổi kháng thuốc.

Năm 2021, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Quang quen và biết Tuấn có khả năng làm hồ sơ bệnh án lao phổi không đúng thực tế cho người bị kết án tù có nhu cầu xin hoãn chấp hành án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Từ năm 2021 - 2025, ông Quang trực tiếp tiếp nhận yêu cầu, thông tin cá nhân, số điện thoại và tiền của những bị án có nhu cầu làm giả bệnh án. Sau đó, ông Quang chuyển thông tin và tiền cho Tuấn.

Phần mình, sau khi nhận thông tin và tiền từ ông Quang, Tuấn chuyển lại cho ông Đoàn Văn Huấn, cựu Phó giám đốc, cựu Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức Bệnh viện Phổi Hà Nội, để làm hồ sơ bệnh án không đúng thực tế.

Sau khi hồ sơ hoàn thiện, ông Quang và Tuấn báo lại cho bị án và hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục đề nghị hoãn chấp hành án.

Với cùng thủ đoạn trên, Viện KSND TP.Bắc Ninh xác định, Hiệp và Đức cũng có vai trò trung gian để hưởng lợi.

Cáo trạng thể hiện, ông Quang đã môi giới cho 6 người và nhận tổng hơn 2 tỉ đồng, hưởng lợi 770 triệu đồng. Tuấn nhận 1,45 tỉ đồng liên quan đến việc làm hồ sơ bệnh án giả cho 9 người, hưởng lợi 710 triệu đồng. Đức và Hiệp nhận tổng cộng 400 triệu đồng để môi giới làm hồ sơ bệnh án cho 1 người, cả 2 hưởng lợi chung 200 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra các cán bộ tòa, công an liên quan

Ngoài nhóm trên, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định có một số người trong ngành tòa án, công an có hành vi liên quan.

Trong đó, Vũ Duy Thức cũng công tác tại Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hà Nội, là cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác thi hành án phạt tù nên Thức biết rõ các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục hoãn chấp hành hình phạt tù. Thức cũng biết các trường hợp bị án mắc lao phổi kháng đa thuốc thuộc trường hợp xem xét hoãn chấp hành hình phạt.

Kiểm sát viên lấy lời khai bị can ẢNH: VIỆN KSND TP.BẮC NINH

Lợi dụng vị trí công tác và quen biết với ông Huấn, Thức nảy sinh ý định làm hồ sơ bệnh án giả giúp các bị án có căn cứ đề nghị hoãn chấp hành án. Thức chủ động đặt vấn đề với ông Huấn về việc làm hồ sơ giả và được đồng ý.

Sau khi thống nhất với ông Huấn, Thức liên hệ với một số bị án hoặc thông qua những người trung gian để tiếp cận, trao đổi với người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án.

Quá trình trao đổi, Thức cam kết giúp bị án có tài liệu để làm thủ tục hoãn chấp hành án và yêu cầu những người này hoặc người trung gian đưa cho Thức số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng tùy trường hợp. Riêng những trường hợp là người thân, quen hoặc có mối quan hệ thì Thức nhờ ông Huấn làm hồ sơ giả giúp, không nhận tiền.

Qua quá trình điều tra và dữ liệu điện tử, cơ quan tố tụng xác định Thức cùng ông Huấn đã trao đổi, thống nhất và lập, hoàn thiện hồ sơ bệnh án không đúng thực tế cho 27 trường hợp.

Cáo trạng còn thể hiện, năm 2021, Lê Tuấn Anh và Lê Đức Anh bị TAND TP.Hà Nội phạt mỗi người 18 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do trước khi bị xét xử, người thân của 2 bị án đã nhờ Trần Phương Hoa là Thư ký Tòa dân sự thuộc TAND TP.Hà Nội lo giải quyết giúp vụ việc trong giai đoạn bị tạm giữ.

Sau khi Đức Anh và Tuấn Anh bị phạt tù, Hoa liên hệ với Vũ Duy Thức để nhờ giúp 2 bị án làm thủ tục hoãn thi hành án. Hoa và Thức sau đó cùng hướng dẫn Đức Anh và Tuấn Anh đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm hồ sơ bệnh án thể hiện mắc lao phổi nặng để đề nghị hoãn chấp hành án, dù 2 người này không bị bệnh về lao phổi.

Ngoài ra, trong cáo trạng còn nhắc đến ông Phạm Khắc Hà, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an TP,Hà Nội; người đàn ông tên Nhã làm việc tại TAND TP.Hà Nội, người đàn ông tên Cầu công tác tại TAND H.Việt Yên (Bắc Giang cũ), người đàn ông tên Quân công tác tại Trại giam Thanh Xuân và 2 luật sư cũng có liên quan đến khâu trung gian, kết nối các bị án làm giả bệnh án.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Phạm Khắc Hà đã chết ngày 25.6.2024 nên cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với Trần Phương Hoa, ông Nhã, ông Cầu, ông Quân, Vũ Duy Thức (đang bỏ trốn)…, công an TP.Bắc Ninh đã tách hành vi để tiếp tục điều tra theo quy định.