Cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị bắt và những lời khai đưa tiền 'chạy án'

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, về tội nhận hối lộ.

Động thái tố tụng này nhằm phục vụ điều tra giai đoạn 2 vụ bê bối "chạy án" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là TAND phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: CÔNG LÝ

Cuối tháng 12.2025, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án đối với 28 bị cáo về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Trong số này, có 2 cựu phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, cùng nhiều cựu kiểm sát viên, luật sư…

Nhóm bị cáo bị cáo buộc đưa, môi giới và nhận tiền hối lộ với tổng số 11,4 tỉ đồng để tác động, giải quyết hàng chục vụ án theo hướng "có lợi" cho đương sự.

Hồ sơ vụ án còn cho thấy, lời khai của một số bị cáo trong các phi vụ "chạy án" có liên quan đến ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Lời khai về việc đưa tiền "chạy án" ngay tại phòng làm việc

Điển hình là vụ ông Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND H.Đắc Đoa (tỉnh Gia Lai cũ), có vợ là thẩm phán thuộc TAND TP.Pleiku. Vợ ông Hưng làm chủ tọa một phiên tòa sơ thẩm, sau đó án phúc thẩm tuyên ngược lại. Sợ việc này ảnh hưởng đến công việc của vợ, ông Hưng tìm cách kết nối, nhờ người tác động theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm.

Ông Hưng trao đổi, chuyển cho Trịnh Ninh Bình (cựu trưởng phòng) 320 triệu đồng. Ông Bình tiếp tục chuyển cho bà Nguyễn Thị Nga (cựu phó trưởng phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 250 triệu đồng.

Lời khai của bà Nga được nêu tại kết luận điều tra cho thấy, sau khi nhận tiền từ ông Bình, bà này đưa 150 triệu đồng cho ông Phạm Việt Cường (khi đó là Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng), cầm 50 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Bường để nhờ giúp đỡ.

Kết quả sau đó bản án phúc thẩm bị hủy để xét xử lại. Ở lần xét xử thứ hai, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, đúng như mong muốn của người đưa tiền.

Trong một vụ khác, năm 2024, Nguyễn Văn Nhã (trú tại Đắk Lắk) bị TAND tỉnh Gia Lai phạt 5 năm tù về 2 tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ.

Người nhà của bị cáo Nhã thông qua luật sư, kết nối với Trịnh Ninh Bình để nhờ lo lót. Mức giá hai bên thỏa thuận là 400 triệu đồng. Ông Bình báo cáo ông Bường để xin giảm án cho bị cáo Nhã, nói xử xong sẽ chuyển tiền, ông Bường đồng ý.

Tại bản án phúc thẩm sau đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng giảm án cho bị cáo Nhã 2 năm tù. Ông Bình nhận 400 triệu đồng, đến ngân hàng rút tiền mặt, rồi đưa trực tiếp cho ông Bường tại phòng làm việc.

Các bị cáo bị xét xử trong vụ "chạy án" tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: PHÚC BÌNH

Đưa tiền mặt 1,2 tỉ đồng?

Trong một vụ án khác, đầu năm 2024, 4 bị cáo trú tại Đắk Lắk bị tòa án tỉnh này tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 3 tháng tù về tội đánh bạc. Nhóm này thông qua các đầu mối trung gian, chi 1,5 tỉ đồng để "chạy án".

Kết quả tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho cả 4 người được chuyển từ án tù sang án treo.

Đáng chú ý, lời khai từ bà Nguyễn Thị Nga được nêu tại kết luận điều tra cho thấy, bà này đã đưa tiền mặt 1,2 tỉ đồng cho ông Bường.

Trước đó, năm 2023, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 2 bị cáo về tội giết người, mức án 12 năm tù và 7 năm tù. Mẹ của 2 bị cáo này gặp Nguyễn Thị Minh Phương (cựu trưởng phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng) để xin giảm án cho con. Mức giá hai bên thỏa thuận là 300 triệu đồng.

Bà Phương sau đó gặp ông Phạm Việt Cường, người được phân công làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, nhờ hỗ trợ. Kết quả, mỗi bị cáo được giảm 2 năm tù.

Nhận 300 triệu đồng từ người nhà các bị cáo, bà Phương chuyển khoản cho ông Cường 220 triệu đồng. Theo cáo trạng, ông Cường khai sau khi nhận tiền đã gặp và đưa cho "người có thẩm quyền của TAND cấp cao tại Đà Nẵng" 100 triệu đồng để đồng ý giảm án cho 2 bị cáo.