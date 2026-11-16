Cựu chiến binh miền Tây từng trắng tay thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Cựu chiến binh trắng tay vẫn không bỏ cuộc

Cuộc đời cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoạt là hành trang nhiều lần đánh đổi, thử sức và đứng dậy sau thất bại. Quê gốc của ông ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ) - nay là tỉnh Ninh Bình. Ông có 5 năm tham gia chiến trường K (Campuchia, từ năm 1981 -1986), từng bị thương nặng ở vùng đầu, bụng và chân. Sau khi xuất ngũ, ông về quê cùng gia đình làm nghề muối.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoạt 2 lần được tuyên dương nông dân Việt Nam xuất sắc

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Hoạt kể, cuộc sống thôn quê trước kia vô cùng vất vả, thiếu thốn. Năm 1991, ông vào TP.HCM lập nghiệp, nhưng suốt 8 năm làm thuê cho cửa hàng vật liệu xây dựng, rồi chạy xe ba gác để mưu sinh mà cuộc sống chẳng khá hơn. Năm 1999, ông quyết định chuyển về xứ Công tử Bạc Liêu bắt đầu với nghề nuôi tôm.

Thời điểm này, nghề nuôi tôm đang phát triển mạnh ở vùng đất ven biển Bạc Liêu. Năm 2000, ông cùng một số người bạn thuê 4 ha đất ở Kênh 9, xã Vĩnh Hậu để nuôi tôm sú bán thâm canh.

Với mong muốn đổi đời, ông mạnh dạn dốc toàn bộ vốn liếng tích góp 60 triệu đồng (tương đương 12 lượng vàng thời điểm đó) để đầu tư cải tạo đất, mua con giống, thức ăn cho đầm tôm. Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật, vụ nuôi đầu tiên thất bại trắng. Bao nhiêu tài sản tích cóp tiêu tan. Khó khăn chồng chất đến mức ông đi hỏi vay tiền không ai dám cho mượn.

Nhờ nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả, mỗi năm, ông Hoạt thu lãi hàng tỉ đồng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trong lúc tưởng chừng bế tắc, ông Hoạt được một người bạn cũ dang tay giúp đỡ, cho mượn 3 lượng vàng để làm lại từ đầu. Nhưng thay vì nhận hết, ông chỉ mượn 1 lượng vàng làm vốn, phần còn lại xin giữ lại cho bạn. Với quyết tâm không đầu hàng số phận, ông Hoạt kiên trì, đi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi tôm ở nhiều nơi.

Mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi tôm công nghệ cao

Vụ nuôi tôm năm 2002, ông Hoạt thắng lớn, vừa trúng tôm vừa trúng giá, lợi nhuận hơn 420 triệu đồng. Nhờ trúng tôm, ông Hoạt mua 85 lượng vàng.

Sau vụ tôm này, ông trở nên nổi tiếng. Mặc dù chỉ là nông dân, không phải là kỹ sư nuôi tôm, nhưng người dân ở các xã Định Thành, Đình Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (cũ); xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (cũ)... mời ông đến tận vuông để tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm.

Ông Hoạt nhiều lần được tuyên dương ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thành công ấy tiếp thêm niềm tin để ông Hoạt tiếp tục gắn bó với con tôm. Năm 2005, ông mua 2 ha đất tại phường Hiệp Thành để mở rộng sản xuất. Thời điểm này chủ yếu nuôi tôm quảng canh và bán thâm canh, rủi ro vẫn luôn thường trực.

Không chấp nhận may rủi vào những vụ tôm, ông Hoạt bắt đầu suy nghĩ về một hướng đi khác. Sau nhiều năm chứng kiến cảnh tôm nuôi truyền thống thất bát vì dịch bệnh, môi trường nước ô nhiễm, ông nhận ra muốn phát triển bền vững phải thay đổi phương thức sản xuất.

Năm 2014, ông mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi tôm công nghệ cao. Đây là quyết định không hề dễ dàng, bởi mô hình mới đòi hỏi nguồn vốn lớn, kiến thức kỹ thuật và quy trình nuôi hoàn toàn khép kín.

Cán bộ phường Hiệp Thành tham quan mô hình nuôi tôm của ông Hoạt ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Để làm chủ công nghệ, ông Hoạt không ngại đi nhiều nơi tìm hiểu mô hình, học hỏi những người nuôi tôm thành công, tham khảo ý kiến chuyên gia, tham gia các lớp tập huấn và đào tạo nghề. Ông vừa học lý thuyết, vừa áp dụng vào thực tế. Những kiến thức tích lũy được giúp ông tự tin hơn, cho thấy hướng đi mới có triển vọng.

Thu lãi hàng tỉ đồng mỗi năm

Từ một người nuôi tôm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ông Hoạt dần tiếp cận phương thức sản xuất khoa học, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn. Với quyết tâm làm đến nơi đến chốn, ông đầu tư khoảng 4 tỉ đồng xây dựng hệ thống nuôi tôm công nghệ cao theo quy trình 3 giai đoạn.

Ban đầu, ông triển khai thử nghiệm 4 ao nuôi. Khi mô hình cho kết quả khả quan, ông mở rộng quy mô lên khoảng 13 ha, với 16 ao nuôi, mỗi ao được thiết kế từ 1.400 - 1.500 m2, mật độ thả nuôi từ 200 - 300 con/m2, mỗi năm nuôi 3 vụ, sản lượng đạt từ 25 - 30 tấn/ha.

Hằng năm, ông Hoạt còn hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, tư vấn kỹ thuật cho 8 đến 10 hộ nghèo ở địa phương ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Điểm khác biệt mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn của ông Hoạt là không thả tôm trực tiếp xuống ao nuôi ngay từ đầu mà thực hiện quy trình ương dưỡng, phân đàn và thu hoạch theo từng giai đoạn.

Tôm giống sau khi lựa chọn kỹ lưỡng sẽ đưa vào ao ươm khoảng 15 - 17 ngày, rồi mới chuyển sang ao nuôi. Sau một tháng, ông tách đàn sang 2 ao để quản lý mật độ, môi trường và tốc độ tăng trưởng. Khi tôm đạt kích cỡ phù hợp, ông tiến hành thu tỉa, số còn lại tiếp tục chăm sóc cho đến khi đạt kích cỡ thương phẩm lớn hơn mới thu hoạch toàn bộ. Cách làm này giúp ông chủ động trong quản lý đàn tôm, giảm áp lực môi trường, hạn chế rủi ro và quay vòng vốn hiệu quả.

Theo ông Hoạt, 2 yếu tố quyết định thành công trong nuôi tôm là nguồn nước và chất lượng con giống. Con giống có vai trò rất quan trọng đối với kết quả vụ nuôi, vì vậy phải lựa chọn nhà cung cấp uy tín, biết rõ nguồn gốc, kiểm tra kỹ chất lượng và tuyệt đối không bỏ qua giai đoạn ương dưỡng trước khi thả vào ao nuôi thương phẩm.

"Thiết kế ao lắng phải thật sâu, độ sâu từ 4 m. Sau thời gian lắng, nước trong mới lấy nguồn nước mặt dẫn vào ao nuôi. Bởi ao lắng sâu sẽ tránh được vi khuẩn gây bệnh gan tụy trên tôm (EHP). Trong suốt quá trình nuôi, thường xuyên theo dõi các chỉ số môi trường, tình trạng sinh trưởng của tôm để kịp thời điều chỉnh thức ăn, chạy quạt tạo ô xy", ông Hoạt chia sẻ kinh nghiệm.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Hoạt ở khóm Hiệp Thành, phường Hiệp Thành ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bằng ý chí, tâm huyết của người cựu chiến binh, mỗi năm, gia đình ông Hoạt có lợi nhuận hàng tỉ đồng từ nuôi tôm; trong đó, năm 2022 lợi nhuận hơn 7 tỉ đồng.

Không chỉ chú trọng phát triển mô hình nuôi tôm, ông Hoạt còn tận dụng diện tích đất trống để kết hợp nuôi chim yến. Đồng thời, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, vừa phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa cung cấp nguồn điện cho nuôi tôm. Nguồn điện dư thừa, ông bán lại cho ngành điện, tạo thêm khoản thu nhập khá.

Thành công từ nuôi tôm, hằng năm, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoạt hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, tư vấn kỹ thuật cho 8 đến 10 hộ nghèo ở địa phương. Năm 2022, ông vận động bà con thành lập Hợp tác xã nuôi tôm Phúc Thịnh, do ông làm giám đốc. Hợp tác xã có 25 xã viên, với diện tích nuôi tôm hơn 70 ha.