Ở Cà Mau có cậu bé mồ côi thành nông dân xuất sắc Việt Nam

Vùng ven biển Gò Cát từng được xem là thủ phủ muối nổi tiếng của cả nước, nơi những cánh đồng muối trải dài dưới nắng. Ngày ngày, bãi bồi ven biển rộng lớn đón biết bao cảnh đời vất vả mưu sinh, trong đó có nông dân Bùi Nghĩa Hiệp (70 tuổi, ở ấp Gò Cát, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) khi còn thơ ấu.

Tuổi thơ mất cha, cuộc đời cơ cực từ thuở nhỏ

Mồ côi cha từ nhỏ, 14 tuổi ông Hiệp đã phải đi làm muối thuê, giăng lưới, bắt ốc ở bãi bồi ven biển để mưu sinh. Chính những năm tháng cơ cực đã hun đúc trong ông nghị lực vượt khó, ý chí làm giàu và khát vọng đổi đời bằng sức lao động, mồ hôi và nước mắt.

Ông Bùi Nghĩa Hiệp được tuyên dương nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Hiệp cho biết cha mẹ ông có 4 người con, ông là con trai lớn. Năm 14 tuổi, ông phải đối diện với mất mát lớn nhất của tuổi thơ là mồ côi cha. Cha ông và người chú ruột đều là liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh, để lại gia đình cùng những khoảng trống không gì bù đắp được.

"Mẹ tôi tần tảo, bươn chải làm thuê, làm mướn đủ nghề để nuôi 4 đứa con. Thấy vậy, ông bà nội nhận nuôi tôi để mẹ bớt vất vả hơn", ông Hiệp kể.

Sự hy sinh của người cha là nỗi đau, nhưng cũng là một phần ký ức theo ông suốt cuộc đời. Từ đó, tuổi thơ của cậu bé Hiệp không còn được đo bằng những ngày tháng hồn nhiên. Cuộc sống buộc ông phải sớm trưởng thành, biết lo toan, biết chịu đựng và tự mình tìm cách vượt qua nghịch cảnh.

Lãnh đạo xã Long Điền tham quan mô hình nuôi tôm của ông Hiệp ẢNH: TRẦN THANH PHONG

14 tuổi, ông Hiệp xin đi làm thuê cho hợp tác xã sản xuất muối ở địa phương, bao ngày phải phơi mình giữa cái nắng gay gắt của miền biển. Nghề làm muối vô cùng nặng nhọc, vất vả, dưới thời tiết khắc nghiệt. Những ngày nắng cháy da, đôi chân lấm lem bùn đất, đôi bàn tay chai sần để đổi lấy từng đồng tiền công ít ỏi.

Hết mùa muối, ông Hiệp lại len lỏi vào cánh rừng ven biển bắt từng con nghêu, con vọp, ốc len. Khi nước lớn lên thì lần theo những bãi bồi để giăng lưới bắt cá mưu sinh đắp đổi qua ngày.

Hành trình vượt khó khởi nghiệp

Có lẽ chính những năm tháng phải bươn chải mưu sinh từ khi còn quá trẻ đã tôi luyện ông Hiệp tính cách bền bỉ, chịu khó. Đó cũng là hành trang quý giá trên con đường khởi nghiệp, làm giàu trên chính thửa đất, đồng muối của mình.

Ông Hiệp hiện có 30 ha nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Năm 22 tuổi, ông Hiệp lập gia đình, tài sản hai vợ chồng được ông bà nội cho chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông đất. Khi đó, ông vào rừng chặt cây mắm, cây đước, lá dừa nước để cất căn nhà lá tạm bợ ở vùng ven. Thời điểm này, vợ chồng ông tiếp tục làm thuê, bắt nghêu, sò ven biển để kiếm sống.

Nhờ nuôi tôm hiệu quả cao, mỗi năm ông Hiệp thu lãi hơn 5 tỉ đồng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Khi tích góp từng đồng vốn nhỏ, vợ chồng ông mở điểm sạc bình ắc quy cho ngư dân đi biển. Năm 1980, ông mượn vàng của người thân mua một chiếc tivi 21 in để chiếu phim, bán vé, bán cà phê cho ngư dân xứ biển.

Thời điểm này, phương tiện giải trí vô cùng khan hiếm, cả xóm biển không có tivi. Do đó, việc mở điểm chiếu phim, bán vé thu tiền kết hợp bán cà phê là mô hình kinh doanh cực kỳ đắt khách, đáp ứng cơn khát giải trí của ngư dân sau những ngày lênh đênh trên biển. Đây là một lát cắt ký ức rất sống động về đời sống kinh tế và tinh thần thời kỳ khẩn hoang ở vùng ven biển Bạc Liêu.

Ông Hiệp kiểm tra tôm nuôi công nghệ cao ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Năm 2001, phong trào nuôi tôm bắt đầu phát triển mạnh ở Bạc Liêu (nay thuộc Cà Mau), Công ty tôm giống số 1 xây dựng trang trại sản xuất giống quy mô lớn nhất Việt Nam thời điểm đó, ngay tại mảnh đất Gò Cát, lúc cao điểm có hàng ngàn công nhân. Vợ chồng ông Hiệp nắm bắt cơ hội mở quán cơm phần, mỗi ngày bán khoảng 2.000 suất cơm, cuộc sống từ đó khấm khá hơn.

Nông dân nuôi tôm thu lãi mỗi năm hơn 5 tỉ đồng

Giai đoạn 2002 - 2003, nhờ số tiền tích cóp nhiều năm, ông Hiệp liên tiếp mở 2 cây xăng ở xứ biển này; đồng thời mua thêm nhiều ha đất ở đồng muối Gò Cát. Thời điểm này, ông quyết định chuyển sang nghề nuôi tôm với khát vọng làm giàu trên chính quê hương của mình. Ban đầu ông nuôi tôm sú hầm đất, theo truyền thống nên hiệu quả kinh tế không cao.

Ông Hiệp kể về tuổi thơ mồ côi cha, cảnh đời cơ cực ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau đó, ông đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, nhất là những mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở nhiều nơi, trong đó có mô hình nuôi tôm ao sâu từ 2 - 2,5 m. Mô hình này sẽ tăng thể tích mặt nước gần gấp đôi. Nhờ vậy, lượng tôm giống thả nuôi và sản lượng thu hoạch đều tăng cao, giảm biến động môi trường nước, mang lại hiệu quả vượt trội. Thành công qua nhiều vụ nuôi đã tiếp thêm niềm tin để ông mở rộng quy mô sản xuất.

Đến nay, ông Hiệp có 30 ha nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, được thiết kế 50 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi ao có diện tích từ 1.500 - 2.000 m2 . Mật độ thả nuôi từ 150 - 200 con/m2, năng suất bình quân khoảng 10 tấn/ha. Mỗi năm, ông thả tôm nuôi 2 vụ, tổng sản lượng đạt từ 200 - 300 tấn, sau khi trừ chi phí lợi nhuận từ 5 - 7 tỉ đồng/năm.

Ông Hiệp được Trung ương và tỉnh tặng nhiều bằng khen

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Hiệp chia sẻ, bản thân luôn tiên phong ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong nuôi tôm. Cụ thể, nuôi tôm bằng hệ thống cảm biến chất lượng nước và giám sát camera tại ao nuôi. Cho tôm ăn bằng máy tự động giúp giảm chi phí thức ăn tới 20%.

Trước đây, nhật ký nuôi tôm được ghi bằng sổ tay, nay dùng ứng dụng app điện tử để quét mã QR, như: các chỉ số môi trường, loại thuốc, thức ăn, thời gian sử dụng vi sinh... Qua đó, tạo thành dữ liệu tự động. Nhờ vậy, mô hình nuôi tôm đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP; đồng thời nhờ truy xuất được nguồn gốc nên tôm thương phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ.

Ông Hiệp (thứ 2 từ phải qua) được tuyên dương nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới (1986 - 2026) ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông Hiệp không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất ở vùng đất cực nam Tổ quốc mà còn tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng. Ông chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm cho hơn 500 lượt người dân ở miền Tây; giải quyết việc làm ổn định từ 25 - 30 lao động nhàn rỗi ở địa phương; hằng năm đóng góp khoảng 100 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo.

Năm 2025, ông hiến đất làm lộ, đường thoát nước trị giá khoảng 400 triệu đồng. Năm 2026, ông tiếp tục hiến 4.000 m2 đất, trị giá trên 500 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp tiền cho địa phương lắp đặt camera an ninh...

Ông Hồ Văn Chính (phải), Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Điền, tham quan mô hình nuôi tôm của ông Hiệp

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Những việc làm thiết thực, giàu nghĩa tình của ông Hiệp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước và xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển.

Với những đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế và phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Hiệp vinh dự nhận được nhiều bằng khen từ tỉnh đến Trung ương. Năm 2023, ông được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc. Năm 2025, ông nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và sang năm 2026, ông được tuyên dương nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới.