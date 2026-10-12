Theo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, từ 127 hồ sơ đề cử, hội đồng bình chọn chung khảo lựa chọn 96 cá nhân tiêu biểu để trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Trong 14 năm (2013 - 2026) qua, đã có 1.052 nông dân được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Lương Quốc Đoàn trao danh hiệu vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới ẢNH: DÂN VIỆT

Xây dựng làng quê thành nơi đáng sống

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, nông dân có vai trò quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực nhân rộng mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ... giải quyết hàng triệu việc làm.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc ẢNH: DÂN VIỆT

"96 gương mặt nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong lao động, sản xuất", Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói.

Đại diện lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, định hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" bắt nguồn từ những câu chuyện sinh động, được minh chứng bởi những gương mặt nông dân xuất sắc được vinh danh ngày hôm nay.

Nông thôn, nông nghiệp ngày càng có sức hút mạnh mẽ, mang đậm hơi thở của cuộc sống, khơi dậy sâu sắc lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Các vùng đất hẻo lánh, xa xôi, các miền quê bình dị, yên lành không chỉ là nơi sinh ra mà đã trở thành nhiều không gian tìm về và đích đến cho phát triển bền vững.

Theo đó, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp, các ngành chung tay tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong nhiều năm qua như: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp, tình trạng "được mùa mất giá", ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp... để xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên.

Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, khẳng định, 96 nông dân xuất sắc được vinh danh là những gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất, có tinh thần đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.