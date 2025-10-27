Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong phần án dân sự

Thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết kể trên được bà Trần Thị Phương Hoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), cung cấp tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp chiều 27.10.

Các bị cáo trong vụ án FLC được dẫn giải tới tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo bà Hoa, đến nay cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã thi hành hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

Thi hành án dân sự TP.Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Quyết đối với khoản chủ động thi hành án.

Vẫn theo nữ phó cục trưởng, việc xem xét giảm án phạt tù đối với người đang chấp hành án có thể áp dụng theo quy định tại bộ luật Hình sự hoặc luật Đặc xá. Cục Quản lý thi hành án dân sự không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Quyết.

Trước đó, đại diện Thi hành án dân sự TP.Hà Nội cho hay, theo bản án có hiệu lực pháp luật, ông Trịnh Văn Quyết và em gái là Trịnh Minh Huế phải liên đới bồi thường hơn 1.700 tỉ đồng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Tính đến tháng 6.2025, anh em ông Quyết đã nộp đủ số tiền để đảm bảo thi hành án dân sự đối với toàn bộ nghĩa vụ nêu trên. Do đó, Thi hành án dân sự TP.Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết. Giấy này được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án phạt tù.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm bị cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng. Cựu Chủ tịch FLC còn chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn Công ty CP xây dựng FLC Faros, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán HOSE, sau đó bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, ông Quyết được TAND cấp cao tại Hà Nội (cũ) giảm án từ 21 năm tù (án tổng hợp) xuống còn 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 4 tỉ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Quyết và em gái còn phải liên đới bồi thường hơn 1.700 tỉ đồng cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS và truy nộp hơn 680 tỉ đồng từ hành vi thao túng chứng khoán. Đến nay, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và gia đình đã khắc phục khoản tiền này.