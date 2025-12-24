Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được giảm 3 năm tù

Sáng 24.12, sau 7 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được giảm án

Theo bản án đã tuyên, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của 14 người có đơn, đồng thời giảm án cho 8 người không có đơn hoặc từng có đơn nhưng đã rút.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, được giảm từ 10 năm 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử ghi nhận việc cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã nộp thêm 47 tỉ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Nhiều bị cáo khác nộp thêm tiền, góp phần tích cực khắc phục hết thiệt hại vụ án, một số có thành tích xuất sắc trong công tác, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, giữ vai trò thứ yếu..., nên cũng được giảm án.

Trong số này, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An Trần Anh Quang được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử cũng chấp nhận kháng cáo xin chuyển từ án tù giam sang án tù treo của một số bị cáo. Nhóm này gồm cựu nhân viên Tập đoàn Thuận An và cựu cán bộ thuộc ban quản lý dự án các địa phương có liên quan đến vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Rút kháng cáo vẫn được giảm án

Đáng chú ý, nhiều bị cáo không kháng cáo hoặc đã rút kháng cáo cũng được giảm án. Trong đó, có ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội, được giảm từ 5 năm 6 tháng tù xuống 4 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trước đó, tại phần xét hỏi, dù ông Phạm Thái Hà không còn kháng cáo nhưng vợ ông này đã có mặt và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Bà cho biết đã nộp kèm theo đơn Huân chương Lao động hạng ba, huân chương kháng chiến của người thân, thư cảm ơn ghi nhận ông Hà đã ủng hộ trong đợt lũ lụt vừa qua...

Trường hợp tương tự là ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Gia đình ông này xuất trình thêm một số giấy tờ về thành tích, gia đình. Tòa đánh giá ông Pích là cấp phó giữ vai trò thứ yếu, làm việc theo yêu cầu cấp trên, có thêm tình tiết giảm nhẹ..., nên quyết định giảm án từ 3 năm xuống 2 năm 3 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng thông qua mối quan hệ với nhiều cán bộ lãnh đạo, đã chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án, thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Nhóm doanh nghiệp còn mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho nhiều cựu quan chức. Trong đó, ông Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng, ông Lê Ô Pích nhận 4 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Thạo nhận 8 tỉ đồng, ông Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng…

Cấp sơ thẩm đánh giá vụ án là điển hình sai phạm về đấu thầu, xảy ra tại nhiều địa phương. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã thao túng, làm suy thoái nhiều cán bộ, đảng viên, khiến nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự; cần áp dụng hình phạt nghiêm minh để răn đe.