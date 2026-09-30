Cựu Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV lừa đảo hơn 12 tỉ đồng

Bị cáo Vũ Ngọc Tý (41 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV (gọi tắt Công ty ATV), vừa bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 21 năm tù.

Bị cáo Vũ Ngọc Tý tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, Công ty ATV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, nhưng không được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cũng như kinh doanh dưới hình thức ký gửi vàng, bạc và trả lãi.

Tuy nhiên, từ năm 2023 - 2024, bị cáo Tý đưa ra thông tin doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh vàng, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép quản lý và được phép nhận ký gửi vàng của người dân.

Để khách hàng tin tưởng giao tiền, vàng, bị cáo sử dụng nhiều loại giấy tờ dưới tên gọi "hợp đồng ký gửi vàng bạc", "giấy ký gửi vàng có kỳ hạn", "hợp đồng hợp tác đầu tư", "hợp đồng nguyên tắc"...

Nếu khách hàng ký gửi vàng sẽ được cấp giấy chứng nhận có mã tham chiếu, sổ tiết kiệm tại ngân hàng thương mại và hợp đồng ký gửi. Khi hết thời hạn, khách có thể nhận lại số vàng tương ứng hoặc nhận tiền theo giá vàng thị trường Hà Nội. Mức lợi nhuận được đưa ra phổ biến từ 2,5 - 3%/tháng, tương đương 30 - 36%/năm.

Tháng 2.2023, bị cáo chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ATV cho người khác, đồng thời bàn giao con dấu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tiếp tục nhận tiền của khách, bị cáo thuê người làm giả con dấu Công ty ATV, sử dụng trên hợp đồng, giấy ký gửi vàng…

Bằng thủ đoạn trên, bị cáo Tý đã nhận của 12 người tổng cộng hơn 12,2 tỉ đồng, gồm hơn 11,7 tỉ đồng tiền mặt và 7 lượng vàng được quy đổi thành hơn 470 triệu đồng.

Số tiền nhận được, bị cáo không sử dụng để kinh doanh sinh lời như đã cam kết mà dùng trả lương nhân viên, mua máy móc phục vụ công ty, trả nợ cá nhân, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Đến nay, bị cáo đã trả cho khách hàng hơn 1 tỉ đồng tiền lãi, còn chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trước khi bị xét xử trong vụ án này, bị cáo Tý từng hai lần bị tòa tuyên án. Tháng 5.2022, TAND tỉnh Thanh Hóa phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 12.2024, TAND tỉnh Ninh Bình tuyên bị cáo 21 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.