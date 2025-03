Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang: 'Sai khi không gọi công an lập biên bản trả 50.000 USD'

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trả lời HĐXX ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xin nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu tỉnh

Chiều 25.3, HĐXX sơ thẩm đã thẩm vấn các cựu quan chức, cán bộ tại UBND tỉnh và Sở TN-MT tỉnh An Giang đã nhận tiền từ Công ty CP đầu tư Trung Hậu 68 - Tổng 68 (gọi tắt là Công ty Trung Hậu 68 ), tạo điều kiện cho công ty này khai thác cát lậu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 294 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) vì động cơ vụ lợi, đã chỉ đạo bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN-MT) giúp Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá.

Đồng thời, cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương dự án; điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên khi không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang ban hành…

Cáo trạng xác định, hành vi của cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã gây thiệt hại cho ngân sách gần 294 tỉ đồng. Nguyễn Thanh Bình được Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) "cảm ơn" 300.000 USD.

Chủ tọa thẩm vấn cáo bị cáo ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại tòa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trình bày: “Với vai trò người đứng đầu tỉnh, bị cáo thống nhất nội dung cáo trạng, xin nhận trách nhiệm. Nhưng xin cho bị cáo trình bày nguyên nhân khách quan”.

Theo đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khai giai đoạn xảy ra vụ việc, bị cáo chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh, để đưa công trình vào sử dụng, người dân được hưởng lợi từ công trình.

“Cung cấp nguyên liệu cho công trình là cần thiết, với tư cách Chủ tịch UBND tỉnh, bị cáo có nói cấp dưới tạo điều kiện cho nhà thầu. Còn trong quá trình tạo điều kiện, bị cáo nghĩ sẽ thực hiện đúng pháp luật. Còn việc đưa mỏ cát ra khỏi đấu giá hay không do cơ quan chuyên môn”, bị cáo Nguyễn Thanh Bình khai.

Nhận quà, suy nghĩ một thời gian đem trả lại (?)

“Bị cáo được Lê Quang Bình bồi dưỡng 300.000 USD, vì sao trả 250.000 USD trước?”, chủ tọa hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Bình. Bị cáo này trả lời: “Bị cáo nhận quà và phát hiện có tiền, có gọi điện cho Lê Quang Bình, Bình nói chỉ là cảm ơn, không phải hối lộ. Bị cáo suy nghĩ một thời gian và đem trả lại cho Bình trước khi Bình bị bắt 4 - 5 tháng”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khai.

Bị cáo Lê Quang Bình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Còn 50.000 USD giữ lại, theo bị cáo Nguyễn Thanh Bình khai, khi phát hiện còn túi 50.000 USD, bị cáo có gọi điện trả thì biết Lê Quang Bình bị bắt. “Cái sai của bị cáo là đáng lẽ gọi các đồng chí công an lập biên bản và nộp cho công an. Nhưng do thời điểm nhạy cảm nên không làm”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khai, và trình bày thêm “chưa một lần gợi ý Lê Quang Bình cảm ơn hoặc thỏa thuận, hay vụ lợi cá nhân. Mục đích của bị cáo là muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nhanh, đúng tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh”.

Nhận chỉ đạo từ tỉnh, cương vị cấp dưới quán triệt phải thực hiện

Bị gọi thẩm vấn, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, nhận chỉ đạo của chủ tịch tỉnh tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ẢNH: NGỌC DƯƠNG

“Bị cáo nhận hơn 961 triệu đồng của Lê Quang Bình là không thỏa thuận gì cả. Bị cáo đã vận động gia đình nộp 1 tỉ đồng trước khi bị cáo bị khởi tố”, Trần Anh Thư khai.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo đã chỉ đạo giám đốc Sở TN-MT tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 như thế nào?”.

Bị cáo Thư khai: "Trong một cuộc họp, anh Trí hỏi có phải chủ tịch chỉ đạo hỗ trợ Công ty Trung Hậu 68 không, bị cáo trả lời đúng vậy".

Chủ tọa hỏi: "Ở cương vị, nếu bị cáo là anh Trí, bị cáo có làm không?". Bị cáo Thư trả lời: "Có".

Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Nếu không làm thì sẽ như thế nào?”. Bị cáo Thư trả lời: “Đây là mối quan hệ tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Khi nhận chỉ đạo của UBND tỉnh thì cơ quan tham mưu quán triệt thực hiện”.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN-MT) cũng thừa nhận đã nhận hơn 3 tỉ đồng từ Lê Quang Bình và cấp dưới của Bình để bỏ qua sai phạm của Công ty Trung Hậu 68 trong quá trình xin cấp phép và khai thác cát.

Cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí ẢNH: NGỌC DƯƠNG

“Bị cáo chỉ xin đính chính, bị cáo nhận hơn 3 tỉ đồng trong 17 lần, chứ không phải 20 lần như cáo trạng đề cập. Nay bị cáo đã nộp lại toàn bộ khắc phục”, Nguyễn Việt Trí khai.

Các bị cáo là cựu cán bộ còn lại nhận tiền từ Lê Quang Bình, như: bị cáo Nguyễn Bảo Trung (cựu Trưởng ban Quản lý khu kinh tế An Giang, Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) nhận 550 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn Thọ (cựu Trưởng phòng Hành chính kế hoạch, Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật TN-MT) nhận 69 triệu đồng, Huỳnh Văn Thái (cựu Trưởng phòng Khoáng sản nước và biến đổi khí hậu, Sở TN-MT) nhận 60 triệu đồng, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Ngày mai 26.3, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.