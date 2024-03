Cựu Cục trưởng đăng kiểm ra chủ trương phải chung chi ra sao?

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Công an TP.HCM tống đạt kết luận điều tra vụ án THANH TUYỀN

Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Các bị can còn lại bị đề nghị các tội: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tham ô tài sản.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Hình và Hà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chia tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, các chi cục, trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền đặc biệt lớn.

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Kỳ Hình nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế hơn 6,5 tỉ đồng và 23.000 USD. Bị can này được xác định đã trực tiếp nhận tiền hối lộ (định kỳ hằng tháng, quý) của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Còn bị can Trần Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1.8.2021 đến ngày 30.9.2022 là 31,1 tỉ đồng, số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại TP.HCM từ ngày 1.4.2022 đến tháng 11.2022 là 7,6 tỉ đồng, số tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại TP.Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng.

Cách thống nhất nhận hối lộ của người đi đăng kiểm ra sao?

Để có tiền chung chi theo chủ trương của bị can Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình, tại Trung tâm đăng kiểm 50-03, từ tháng 8.2018 đến tháng 3.2022, Trần Văn Chủ (Giám đốc trung tâm) có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ từ người đi đăng kiểm, chủ phương tiện và đối tượng môi giới để bỏ qua lỗi của phương tiện trong quá trình kiểm định để cấp "giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ".

Sau khi thống nhất chủ trương này, các đăng kiểm viên đã lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý các công đoạn kiểm định thủ công, bằng kinh nghiệm để tác động bỏ qua các lỗi khi kiểm định. Các đăng kiểm viên thống nhất số tiền nhận hối lộ cụ thể: xe du lịch 4-7 chỗ ngồi 100.000 đồng/xe, xe tải 200.000 đồng/xe, xe sơ mi rơ mooc 200.000 đồng/xe, xe đầu kéo 300.000 đồng/xe.

Bị can Đặng Việt Hà bị bắt CTV

Số tiền nhận hối lộ mỗi ngày trưởng dây chuyền sẽ tập hợp và chia đều cho 6 người trong trung tâm. Công an xác định, bị can Chủ đã đưa cho Đặng Việt Hà mỗi tháng 30 triệu đồng, tổng cộng đã đưa hối lộ 180 triệu đồng; còn Chủ được hưởng lợi 187 triệu đồng sử dụng cá nhân.

Bị can Trần Lập Nghĩa (Giám đốc của các Trung tâm đăng kiểm 62-03D tại tỉnh Long An; 71-02D tại tỉnh Bến Tre; 83-02D tại tỉnh Sóc Trăng và một số trung tâm đăng kiểm Nghĩa nhờ người thân đứng tên) khai, Nghĩa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục về việc xin thành lập Trung tâm đăng kiểm ở tỉnh Vĩnh Long gửi qua đường bưu điện về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau đó, Nghĩa được Trần Kỳ Hình gọi điện thoại và nói đừng mở Trung tâm đăng kiểm ở Vĩnh Long do sẽ ảnh hưởng đến Trung tâm đăng kiểm khối V. Vì vậy, Nghĩa xin Trần Kỳ Hình mở tại tỉnh Bến Tre thì ông Hình đồng ý.

Bị can Nghĩa hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ra gặp Hình đưa phong bì 300 triệu đồng, khoảng hai tuần sau nhận được mã số là 71-02D (Trung tâm đăng kiểm 71-02D, tỉnh Bến Tre).

3 tháng ra Hà Nội lần đưa phong bì cho cựu Cục trưởng

Do trung tâm đăng kiểm ở Bến Tre mới đưa vào hoạt động, nguồn khách hàng ổn định nên hàng tháng Nghĩa chung chi cho Trần Kỳ Hình 40 triệu đồng bỏ vào phong bì, cứ 3 tháng ra TP.Hà Nội đưa một lần.

Bị can Trần Lập Nghĩa khai, tiền mặt đưa tại phòng làm việc của Trần Kỳ Hình, trừ những tháng dịch không ra gặp đưa tiền được. Đến khi Trần Kỳ Hình về hưu thì Đặng Việt Hà lên làm Cục trưởng, mỗi tháng bị can Nghĩa đưa phong bì 40 triệu đồng cho Đặng Việt Hà đến tháng 10.2022.

Các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm đưa hối lộ cho cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam mỗi tháng/quý CTV

Hay điển hình, công an làm việc với các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm khối V tại TP. Hà Nộ, bị can Lê Văn Ngân (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V, bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ") khai, trong thời gian làm giám đốc, hàng quý bị can Ngân đến phòng làm việc và đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình 45 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng.

Còn khi Đặng Việt Hà giữ chức Cục trưởng bị can Lê Văn Ngân khai, Đặng Việt Hà có chủ trương hàng tháng các Trung tâm đăng kiểm khối V phải trích số tiền 8.000 đồng - 15.000 đồng/phương tiện đến kiểm định để nộp cho Đặng Việt Hà.

Do đó, hàng tháng Ngân đưa hối lộ cho Đặng Việt Hà 20 triệu đồng, tổng cộng Ngân đã đưa hối lộ cho Đặng Việt Hà 9 lần 180 triệu đồng.

Còn bị can Đào Mạnh Thắng (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-02V, bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ") khai, trong thời gian làm giám đốc, mỗi tháng Thắng đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình số tiền 10 triệu đồng, tổng cộng Phúc đưa cho Trần Kỳ Hình 200 triệu đồng.

Bị can Thắng khai, khi Đặng Việt Hà giữ chức Cục trưởng, Thắng biết được Đặng Việt Hà có chủ trương hàng tháng phải trích từ 8.000 - 15.000 đồng/phương tiện đến kiểm định tại trung tâm nên hàng tháng, Thắng đưa cho hối lộ Hà tổng cộng 180 triệu đồng.

Tương tự, với chủ trương sai quy định nêu trên của Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà, bị can Cao Văn Tư (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-04V) khai đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình, 45 triệu đồng và đưa cho Đặng Việt Hà 90 triệu đồng.

Bị can Phạm Quốc Bình, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-05V khai đưa cho Trần Kỳ Hình 7 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng đã đưa hối lộ 329 triệu đồng; đưa bị can Hà 10 triệu đồng/tháng, tổng cộng 60 triệu đồng.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-06V Lê Hồ Tuấn khai trong thời gian làm giám đốc, đã đưa hối lộ cho Hình 550 triệu đồng. Đồng thời từ tháng 2.2022 đến tháng 10.2022, Tuấn đưa cho Hà 270 triệu đồng.