Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc được so sánh với Từ Hy Thái Hậu

"Không có bông hoa nào nở quá mười ngày, cũng chẳng có quyền lực nào kéo dài hơn một thập kỷ", câu tục ngữ Hàn Quốc xưa dường như phù hợp một cách lạ lùng với trường hợp của bà Kim Keon Hee. Sự thăng tiến của bà trong chính trường hiện nay đã bị che mờ bởi cáo buộc nhận hối lộ thông qua những món trang sức đắt đỏ.

Những ám ảnh về quyền lực của bà Kim Keon Hee

Chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels "Snowflake" mà bà Kim Keon Hee từng đeo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO 2022 trở thành tâm điểm điều tra Ảnh: Yonhap News

Trung tâm của vụ việc là chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels mang tên "Snowflake", đính 71 viên kim cương với tổng trọng lượng hơn 3,04 carat. Bà Kim từng đeo món trang sức xa hoa này tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2022 và hình ảnh đó hiện đang bị dư luận soi xét gay gắt.

Các công tố viên đang điều tra xem liệu chiếc vòng cổ này cùng những món đồ xa xỉ khác có phải được một tập đoàn xây dựng lớn tặng nhằm mục đích hối lộ.

Giới quan sát đã nhanh chóng liên tưởng đến Từ Hy Thái Hậu của triều đại nhà Thanh (Trung Quốc) - nhân vật nổi tiếng với niềm đam mê châu báu và quyền lực. Tương truyền, bà Từ Hy qua đời khi vẫn cầm trong tay viên "dạ minh châu" huyền thoại, được cho là phát sáng hàng nghìn năm.

Bà Kim Keon Hee có niềm đam mê với trang sức xa xỉ Ảnh: koreadaily

Câu chuyện về viên ngọc bị thất lạc, được giao cho một cung nữ cất giữ trong loạn Nghĩa Hòa Đoàn và chỉ được tìm thấy nhiều thập kỷ sau đó trong một chiếc gối, mang đến sự trùng hợp kỳ lạ với bê bối hiện tại của bà Kim Keon Hee. Cả hai đều cho thấy sức hút khó cưỡng của sự xa hoa, cũng như vòng lặp giữa phù hoa, quyền lực và sự suy tàn.

Hình ảnh Từ Hy Thái Hậu - biểu tượng quyền lực và niềm say mê châu báu trong lịch sử Trung Hoa, được dư luận nhắc lại khi so sánh với vụ bê bối hiện tại của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Ảnh: Kbizoom

Niềm say mê trang sức cao cấp và lĩnh vực đá quý của bà Kim Keon Hee càng làm dấy lên chỉ trích, khi nhiều người xem bà là hiện thân của sự xa xỉ kiểu đế vương trong thời hiện đại. Cuộc điều tra đặc biệt vẫn đang tiếp diễn, thu hút sự quan tâm của công chúng và đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức, tính minh bạch và trách nhiệm của tầng lớp quyền lực cao nhất.

Khi bê bối còn chưa hạ nhiệt, dư luận Hàn Quốc đặt ra nghi vấn: liệu đây chỉ là một vụ việc thời sự, hay lịch sử đang lặp lại qua lăng kính của quyền lực và xa hoa hiện đại?