Cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk bị tuyên 8 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 9.1, TAND Hà Nội đã ra phán quyết đối với 4 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, 8 năm tù về tội nhận hối lộ và phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Cùng tội danh, tòa tuyên bị cáo Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, 8 năm tù, phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: TRẦN DỰ

Về tội đưa hối lộ, HĐXX tuyên phạt ông Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn, 30 tháng tù; ông Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên, 18 tháng tù. Tòa cũng phạt bổ sung 4 triệu đồng mỗi người.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, tính chuẩn mực của cơ quan nhà nước, làm "thoái hóa biến chất" đội ngũ cán bộ, công chức. Các bị cáo Hải, Chương đưa hối lộ nhằm mục đích được trúng thầu để thực hiện dự án đường tránh phía đông TP.Buôn Ma Thuột.

Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của Hải, Chương đã thực hiện dự án về cơ bản theo đúng tiến độ, được nghiệm thu, thanh toán đạt đến 98% khối lượng công việc. Bản kết luận điều tra đã xác định không có thiệt hại thông qua hoạt động đấu thầu.

Tòa xét mục đích, động cơ phạm tội của các bị cáo đưa hối lộ là vì mong muốn doanh nghiệp có trúng thầu, có việc để làm. Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của các bị cáo này không bán thầu, bỏ thầu mà đến nay vẫn thực hiện cơ bản đúng tiến độ các gói thầu.

Cáo trạng xác định, dự án đường tránh phía đông TP.Buôn Ma Thuột được Bộ GTVT duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, giao Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án có 15 gói thầu, trong đó gói thầu số 3 và số 4 có giá trị xây lắp hơn 1.000 tỉ đồng.

Từ giai đoạn xin chủ trương đầu tư, các giám đốc doanh nghiệp đã tiếp cận lãnh đạo tỉnh, nói "được Tỉnh ủy đồng ý" cho 3 công ty tham gia thực hiện dự án, để xin "cơ chế" tham gia. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thời điểm đó đồng ý ủng hộ nhưng yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Được chấp thuận, doanh nghiệp của Hải, Chương gặp lãnh đạo ban quản lý dự án để thỏa thuận việc trúng thầu. Từ đó, ông Hạ và ông Từ đã thỏa thuận, thống nhất nhận tiền của doanh nghiệp để can thiệp đến cấp dưới tạo điều kiện cho trúng thầu.

Ông Hạ đã nhận tổng cộng 5,1 tỉ đồng. Trong đó, ông Hải đưa 3,2 tỉ đồng trong 2 lần gặp tại nhà riêng vào tháng 1.2022 và ông Chương đưa 1,9 tỉ đồng vào tháng 8.2021.

Ông Từ nhận tổng cộng 6 tỉ đồng, ông Chương và ông Hải mỗi người đưa 3 tỉ đồng.