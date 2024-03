Bắt cựu Giám đốc Ban QLDA xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp An Giang

Phê duyệt 3 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6 tỉ đồng

Chiều tối 23.3, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Du (56 tuổi), cựu Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban QLDA), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Văn Du nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc C.T.V.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA, ông Nguyễn Văn Du đã phê duyệt dự toán xây dựng của 3 gói thầu áp dụng định mức hao phí vật liệu cát với hệ số 1,22 đối với công tác đắp bao tải cát dưới nước xử lý hố xói bằng sà lan 200T, chưa phù hợp với quy định và chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Hậu quả của việc này là làm tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của 3 gói thầu do Ban QLDA làm chủ đầu tư. Bước đầu xác định, việc chênh lệch giá trị thanh toán cho nhà thầu tại 3 gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6 tỉ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Du tại P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên vào trưa 23.3 C.T.V.

Tổng số tiền sai phạm hơn 11,4 tỉ đồng

Trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang có kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 5.2.2024, về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và đầu tư xây dựng của Ban QLDA đối với các gói thầu thi công xây lắp thực hiện theo tình huống khẩn cấp từ năm 2017 - 2023, đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc đấu thầu và đầu tư xây dựng do Ban này làm chủ đầu tư.

Theo đó, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị lãnh đạo tỉnh An Giang chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để tiếp tục xem xét, xử lý nội dung Ban QLDA chỉ định thầu cho Công ty Nam Hào Kiệt không đảm bảo về năng lực, kinh nghiệm thực hiện 3 gói thầu sai quy định (gồm, gói thầu số 10 và số 11 thuộc Dự án Kè Quốc Thái - H.An Phú và gói thầu số 11 dự án xử lý sạt lở Vĩnh Thạnh Trung và xã Bình Mỹ - H.Châu Phú).

Do quá trình thực hiện 3 gói thầu, Ban QLDA cùng đơn vị thi công là Công ty Nam Hào Kiệt và Công ty Cầu đường 10 và các đơn vị tư vấn đã vi phạm các quy định về lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán; nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, với tổng số tiền sai phạm hơn 11,4 tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án khi khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Du C.T.V.

Trước đó, ngày 15.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Văn Du đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, chỉ định tham gia Đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tuy nhiên, do liên quan đến sai phạm nêu trên tỉnh An Giang vẫn chưa thực hiện các bước để ông Du giữ chức vụ như dự kiến.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.