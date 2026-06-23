Cựu giám đốc 'sắp lên bàn mổ vẫn phải mang tiền nộp cho sếp'

Ngày 23.6, TAND TP.Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (55 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu) về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23.6 ẢNH: PHÚC BÌNH

Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an; có 7 đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó có Xí nghiệp X30.

Viện kiểm sát xác định từ năm 2018 - 2024, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh, ông Hưng cùng đồng phạm không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, rồi nâng khống chi phí để rút tiền chiếm đoạt.

Điển hình năm 2021, Cục Trang bị và Kho vận ký hợp đồng để Công ty Nam Triệu sản xuất hơn 3.000 chiếc ghế thẩm vấn và 1.000 hàng rào cơ động, tổng trị giá gần 54 tỉ đồng.

Ông Hưng chỉ đạo cấp dưới nâng khống chi phí sản xuất mỗi ghế thẩm vấn từ 15,8 triệu đồng lên 19 triệu đồng, mỗi hàng rào cơ động từ khoảng 4 triệu đồng lên hơn 5 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 17,5 tỉ đồng. Ngoài ông Hưng, ông Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị truy tố tội tham ô tài sản với vai trò giúp sức cho ông Hưng.

Khai tại tòa, ông Quý thừa nhận sai phạm, song cho biết việc nâng khống chi phí rồi nhận tiền, chi tiền… đều làm theo chỉ đạo của ông Hưng.

Từ tháng 5.2022 đến đầu 2023, ông Quý đã 6 lần đưa tiền cho ông Hưng, mỗi lần từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng. Những lần đưa tiền hầu hết theo một mô típ là ông Hưng liên tục gọi điện yêu cầu với lý do cần tiền để "ngoại giao", ông Quý chuẩn bị tiền để đưa cho sếp.

Trong số này, vào tháng 7.2022, khi lô ghế thẩm vấn chưa hoàn thiện và Xí nghiệp X30 có nguy cơ bị phạt hợp đồng, ông Quý khai ông Hưng chỉ đạo đưa 2 tỉ đồng để "ngoại giao" với đoàn nghiệm thu.

Để qua đợt kiểm tra, ông Hưng còn chỉ đạo công nhân xếp chồng những chiếc ghế chưa hoàn thiện, phủ bạt kín rồi buộc lại để tạo cảm giác đủ số lượng.

Hay như tháng 12.2022, khi đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện khối u và đã có lịch phẫu thuật, ông Quý khai vẫn 3 lần được ông Hưng triệu tập, yêu cầu mang tiền ra nộp, nếu không sẽ cách chức.

Nhận "lệnh", ông Quý chuẩn bị 10 xấp tiền, tổng cộng 500 triệu đồng, cho vào cặp da rồi bay từ TP.HCM ra Hà Nội, mang lên phòng làm việc của ông Hưng tại Công ty Nam Triệu. Giao tiền xong, ông Quý ra sân bay về rồi vào thẳng bệnh viện để mổ gan.

Ngoài những lần chi tiền nêu trên, ông Quý khai còn chi theo chỉ đạo của Hưng, gồm đưa cho một số cán bộ tại Nam Triệu để "ngoại giao", chi quà tết và làm việc với các đoàn công tác. Một phần bị cáo chi cho hoạt động chung của Xí nghiệp X30 hoặc dùng để chữa bệnh, nhưng không nói cụ thể số tiền.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Hiện chưa đến phần xét hỏi đối với ông Hưng.