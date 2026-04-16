Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị truy tố tham ô

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Hưng (55 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu) về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng vụ án còn có 16 bị can khác, bị truy tố về một trong hai, hoặc cả hai tội danh nêu trên.

ẢNH MINH HỌA

Nâng khống giá vật tư để chiếm đoạt tiền ngân sách

Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an. Ngành nghề kinh doanh chính: đóng tàu, thuyền, sản xuất biển ô tô, xe máy, biển báo giao thông, tủ, giường sắt, kinh doanh một số sản phẩm phục vụ ngành công an.

Công ty này có 7 đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó gồm Xí nghiệp X30. Năm 2017, bị can Nguyễn Văn Hưng được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Nam Triệu kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30. Đến năm 2021, bị can được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Viện kiểm sát xác định, từ năm 2018 - 2024, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách, bị can Hưng cùng đồng phạm đã không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, sau đó nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt.

Nhóm này còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30.

Từ đó, các bị can tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu cùng Xí nghiệp X30 hàng chục tỉ đồng.

Điển hình năm 2018, khi làm Giám đốc Xí nghiệp X30, bị can Hưng ký hợp đồng với Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an về việc sản xuất tủ vũ khí. Thay vì trực tiếp sản xuất, bị can giao cấp dưới, liên hệ doanh nghiệp ngoài để đặt mua phần tay nắm tủ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xuất hóa đơn theo giá trị nâng khống gấp hơn 3 lần.

Sau khi Công ty Nam Triệu thanh toán, doanh nghiệp ngoài sẽ rút phần tiền chênh lệch đưa lại cho nhân viên Công ty Nam Triệu, báo cáo cho bị can Hưng, để ngoài sổ sách kế toán.

Năm 2021, Cục Trang bị và Kho vận ký hợp đồng để Công ty Nam Triệu sản xuất "hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng", tổng trị giá gần 54 tỉ đồng.

Quá trình triển khai, bị can Hưng lúc này là Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu vật tư, tạo ra các khoản tiền chênh lệch… nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 17,5 tỉ đồng.

Hàng loạt nguồn thu bỏ ngoài sổ sách

Vẫn theo cáo trạng, giai đoạn 2018 - 2022, Nguyễn Văn Hưng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành và là chủ tài khoản của Xí nghiệp X30.

Trong thời gian này, Xí nghiệp X30 có được nguồn tiền từ việc ký các hợp đồng cho thuê cơ sở đất an ninh dưới danh nghĩa là hợp tác sản xuất, thu từ việc sửa chữa xe, thanh lý tấm thép và nhôm từ việc sản xuất biển số xe…

Tuy nhiên, bị can Hưng chỉ đạo cấp dưới để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, nhằm sử dụng cho các hoạt động của Xí nghiệp X30, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Viện KSND tối cao cáo buộc Nguyễn Văn Hưng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong cả hai hành vi sai phạm về tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong đó chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng và gây thiệt hại hơn 5,4 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp hơn 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó bị can Hưng nộp 4,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định liên quan đến hành vi hợp thức hàng hóa đầu vào trong các hợp đồng khống, có việc mua nguyên liệu, vật tư của 4 công ty trên địa bàn TP.HCM.

Cả 4 doanh nghiệp đều không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Những người đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật đều cho biết trước đó bị mất căn cước công dân, không biết và không phát sinh hoạt động kinh tế. Do đó, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.