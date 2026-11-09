Cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn từ thiện: Nghệ sĩ dừng góp tiền

Vụ bê bối liên quan đến quỹ từ thiện Goodness Foundation do cựu Hoa hậu Thái Lan 2000 Panadda Wongphudee sáng lập đang gây chấn động dư luận nước này. Không chỉ dừng lại ở các cuộc điều tra tài chính, sự việc còn khiến nhiều nghệ sĩ từng đứng ra kêu gọi, quyên góp phải giật mình nhìn lại. Đáng chú ý, ca sĩ kiêm MC nổi tiếng Peggy Srithanya tuyên bố tạm dừng hoàn toàn hoạt động từ thiện vì mất niềm tin.

Cựu Hoa hậu Thái Lan Panadda "Boom" Wongphudee ôm một người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hồi tháng 10 Ảnh: boompanadda/Instagram

Theo tờ Thai Rath, Peggy đã đến Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), cùng luật sư nộp đơn yêu cầu làm rõ khoản tiền hơn 205.555 baht (khoảng 160 triệu đồng) mà cô từng quyên góp cho quỹ. Số tiền này được đóng góp nhiều lần trong ba năm 2023, 2024 và 2025 nhằm hỗ trợ cứu trợ thiên tai và đồng bào vùng biên giới.

Chia sẻ với Thai Rath, Peggy cho biết cô vốn không dễ dãi với các lời mời quyên góp. Cơ duyên gắn bó bắt nguồn từ một lần nhân viên của cô gặp nạn và được Panadda ra tay hỗ trợ. Cảm kích trước hành động đó, Peggy đã tin tưởng và chọn Goodness Foundation làm nơi gửi gắm lòng tốt. Không chỉ trực tiếp chuyển khoản, cô còn nhiệt tình chia sẻ các bài viết kêu gọi lên trang cá nhân. Luật sư của Peggy cũng xác nhận cô hoàn toàn không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ việc làm này.

Tuy nhiên, niềm tin ấy tan vỡ khi scandal nổ ra. Trò chuyện với báo giới, Peggy nghẹn ngào kể lại việc nhận được tin nhắn từ một khán giả có chồng đang nằm liệt giường, dù gia cảnh khó khăn vẫn chắt bóp tiền trợ cấp để ủng hộ quỹ chỉ vì tin tưởng cô. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân cảm thấy day dứt và có lỗi. Dù không hối hận vì đã cho đi bằng sự chân thành, Peggy quyết định tạm dừng mọi hoạt động quyên góp bởi lúc này, cô không còn đủ niềm tin.

Theo Thai Rath, nữ diễn viên đình đám Chompoo Araya đã có mặt tại trụ sở Cảnh sát Điều tra Trung ương hôm 3.11 để phối hợp cung cấp thông tin về khoản quyên góp 1 triệu baht dành cho quỹ cứu trợ đồng bào lũ lụt. Ngay sau đó, ngày 4.11, diễn viên Bella Ranee cũng đến Cục Chống tội phạm kinh tế với tư cách nhân chứng liên quan đến khoản tiền ủng hộ tương tự.

Theo Bangkok Post, kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát Thái Lan cho thấy có khoảng 527 triệu baht trong tổng số 815 triệu baht tiền quyên góp của Goodness Foundation đã bị sử dụng sai mục đích. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Trước sức ép từ dư luận, Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 5.11 cũng tuyên bố sẽ siết chặt lại các quy định pháp lý lỏng lẻo lâu nay đối với các quỹ từ thiện, đồng thời yêu cầu quỹ của Panadda bổ sung gấp các báo cáo tài chính còn thiếu.

Câu chuyện của Peggy, Chompoo hay Bella đặt ra vấn đề không dễ giải quyết cho giới nghệ sĩ: làm sao để lan tỏa lòng nhân ái mà không biến mình thành công cụ vô tình tiếp tay cho những sai phạm?

Thực tế, nghệ sĩ không thể và không bắt buộc phải làm công việc của một kiểm toán viên chuyên nghiệp. Thế nhưng, khi dùng tầm ảnh hưởng để kêu gọi hàng triệu người theo dõi quyên góp, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về tư cách pháp nhân, độ minh bạch tài chính và cách vận hành của tổ chức là điều tối thiểu cần phải làm.

Vụ việc của Goodness Foundation vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Nhưng quyết định dừng lại của Peggy và nhiều nghệ sĩ đã để lại nhiều tiếc nuối. Tổn thất lớn nhất của một vụ bê bối từ thiện không nằm ở những con số bị thất thoát, mà là sự rạn nứt niềm tin của những tấm lòng thiện nguyện đã đặt sai chỗ.