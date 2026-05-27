Cựu Hoàng tử Andrew bị khui lại quá khứ đen tối

Theo tờ Page Six ngày 25.5, ông Andrew Lownie - nhà sử học và là tác giả của cuốn sách gây bão Entitled: The Rise and Fall of the House of York đã tiết lộ những sự thật chấn động về lối sống biến tướng và những hành vi quấy rối tình dục đầy thô lỗ của cựu Hoàng tử Andrew đối với phụ nữ.

Nhà văn Andrew Lownie thẳng thắn vạch trần câu tán tỉnh khiếm nhã mà cựu Công tước xứ York thường dùng để tiếp cận các cô gái: "Câu cửa miệng của anh ta luôn là: 'Cảm giác thế nào khi có ‘của quý’ của hoàng gia áp vào đùi?'". Tác giả nhận định, đây là biểu hiện đỉnh điểm của một tư duy lệch lạc, tự cho mình cái quyền đứng trên luật pháp và đạo đức.

Không dừng lại ở lời nói, cựu Hoàng tử Andrew còn bị cáo buộc có nhiều hành vi đụng chạm thể xác, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm phụ nữ. Tác giả Lownie dẫn chứng một sự việc khi ông Andrew được giới thiệu với một nữ tiếp viên hàng không: Thay vì bắt tay lịch sự, ông ta đã quay người, áp sát vùng nhạy cảm vào mông cô gái rồi thản nhiên thực hiện động tác vung gậy chơi golf. Nhà văn hoàng gia khẳng định: "Đó là một dạng sỉ nhục tình dục. Anh ta thích kéo khóa váy của phụ nữ tại các buổi dạ hội và khiến họ rơi vào cảnh xấu hổ, bẽ mặt trước đám đông".

Hình ảnh Andrew Mountbatten-Windsor rời khỏi đồn cảnh sát Aylsham sau cáo buộc gửi các tài liệu mật của chính phủ cho kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội

Cựu Hoàng tử Andrew bị hoàng gia ghẻ lạnh

Vào năm ngoái, Vua Charles III đã ra quyết định tước bỏ toàn bộ tước hiệu hoàng gia, địa vị quân đội của em trai mình do có liên quan đến đường dây ấu dâm, buôn bán tình dục xuyên quốc gia của tỉ phú Jeffrey Epstein. Hiện tại, ông chỉ được gọi bằng tên thường dân là Andrew Mountbatten-Windsor.

Cựu hoàng tử từng bị cáo buộc cưỡng hiếp cô Virginia Giuffre. Cô là một nạn nhân buôn bán tình dục trong đường dây của Epstein. Ông Andrew đã phải trả cho Giuffre hàng triệu đô la tiền bồi thường nhưng sau đó cô đã tự tử vào tháng 4.2025.

Vào tháng 2.2026, ngay đúng ngày sinh nhật lần thứ 66, ông Andrew đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp vì nghi ngờ có hành vi sai trái nghiêm trọng trong chức vụ công. Theo hồ sơ điều tra, ông bị cáo buộc lén lút tuồn các tài liệu thương mại mật của quốc gia cho Jeffrey Epstein nhằm trục lợi cá nhân. Các chuyên gia pháp lý tại Anh nhận định, nếu bị tòa án kết tội phản quốc và vi phạm an ninh quốc gia, cựu Công tước xứ York sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

Cựu Hoàng tử Andrew (trái) trò chuyện cùng Vua Charles III sau Thánh lễ cầu hồn của Công nương Katharine xứ Kent tại London (Anh) vào tháng 9.2025. Theo truyền thông Anh, hai anh em kiên quyết không gặp nhau trong kỳ nghỉ cuối tuần dù ở sát vách tại khu đất Sandringham ẢNH: REUTERS

Vua Charles III tỏ thái độ rất dứt khoát trước các bê bối của em trai. Theo tờ The Times, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, Vua Charles III đã đến nghỉ ngơi tại trang trại Wood Farm thuộc khu đất hoàng gia Sandringham. Trớ trêu thay, địa điểm này chỉ cách Marsh Farm - nơi ông Andrew đang ẩn náu sau khi bị tịch thu và trục xuất khỏi dinh thự Royal Lodge vào tháng 2, chỉ vỏn vẹn vài dặm đường.

Dù ở khoảng cách không xa, nhà vua được cho là đã tỏ thái độ lạnh nhạt tuyệt đối và ra lệnh phong tỏa, kiên quyết không dành bất kỳ thời gian nào để gặp gỡ hay tiếp đón người em trai tai tiếng của mình.