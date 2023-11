Cứu nam thanh niên bị kẹt giữa hai tường nhà ở TP.HCM

Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cho hay, đơn vị phối hợp các lực lượng liên quan vừa giải cứu thành công nam thanh niên bị kẹt giữa hai tường nhà trên đường Xóm Chiếu (P.13, Q.4, TP.HCM).

Theo đó, khoảng hơn 21 giờ 30 ngày 28.11, nam thanh niên nói trên có biểu hiện không tỉnh táo chạy vào một căn nhà ở con hẻm trên đường Xóm Chiếu, rồi leo lên mái nhà và bị trượt chân rơi vào khe giữa hai tường nhà và kẹt lại tại đây.

Hiện trường vụ cứu nam thanh niên kẹt giữa hai tường nhà ở Q.4, TP.HCM T.D

Người dân cho hay, thời điểm chạy vào nhà dân, nam thanh niên này có dấu hiệu bất thường, tinh thần hoảng loạn, nói bị ai đó rượt đuổi.

Người dân sau đó tìm cách cứu nam thanh niên nhưng do khe hở sâu nên bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.4 điều 4 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Các chiến sĩ thả dây xuống cứu, nhưng người này không hợp tác, la hét, không tỉnh táo. Lực lượng chức năng phải thay đổi phương án, phá tường nhà để tiếp cận, tuy nhiên người này vẫn giãy giụa, không đồng ý ra ngoài.

Đến khoảng 2 giờ sáng 29.11, lực lượng chức năng mới đưa được người này ra ngoài trong tình trạng bị xây xát, sau đó đưa đi kiểm tra cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát PCCC và CNCH đã bàn giao nam thanh niên nói trên cho Công an P.13, Q.4 để kiểm tra, làm rõ.