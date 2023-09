Gần 12.000 khách du lịch bị kẹt trên các đảo của Kiên Giang

Những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 3, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa to liên tục. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tất cả các chuyến tàu, phà từ TP.Rạch Giá đi các đảo Nam Du, Phú Quốc và ngược lại; Phú Quốc đi Hà Tiên và ngược lại đều tạm ngừng chạy từ sáng 2.9.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, việc tàu, phà tạm ngưng chạy đã làm cho gần 12.000 khách lưu trú trên các đảo bị kẹt lại. Trong đó, TP.Phú Quốc có 10.329 khách và H.Kiên Hải có 1.552 khách.

Do mưa bão, tàu, phà tạm ngưng chạy khiến du lịch tại Phú Quốc dịp lễ 2.9 thất thu XUÂN LAM

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão nên dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay số lượng khách du lịch và các hoạt động du lịch tại Kiên Giang không đạt được kỳ vọng. Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1 đến 4.9), tổng lượt khách trên địa bàn tỉnh đạt gần 127.000 lượt, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách có lưu trú giảm 43,2% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt trên 153 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân đạt chỉ đạt khoảng 27%.

Riêng TP.Phú Quốc đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5.700 lượt khách quốc tế; khách tham quan các khu, điểm du lịch 43.335 lượt, giảm 24,4% so với cùng kỳ; khách có lưu trú 19.209 lượt khách, giảm 38,6% so với cùng kỳ.

Theo một số khách sạn chia sẻ, công suất phòng có nơi đạt 30%, có nơi 60% nhưng cũng có nơi chỉ 7%, giảm rất sâu so với dịp lễ 2.9 năm trước.

Do trước đợt nghỉ lễ đã có thông tin cảnh báo mưa bão vào dịp lễ 2.9 nên khách du lịch đã hủy tour, thay đổi lịch trình sang điểm đến khác khá nhiều. Bà Đinh Thị Thanh Thúy, chủ một khách sạn ở P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, thông tin lễ này khách sạn của bà chỉ đạt 7% công suất phòng. Một số đoàn khách hủy phòng vì thời tiết và vì tàu không chạy. Hoạt động du lịch đến các đảo nhỏ cũng bị tạm dừng do thời tiết xấu. Tàu, phà ra vào các đảo của tỉnh Kiên Giang không chạy vì gió mạnh, khách du lịch nóng lòng về vì hết ngày nghỉ lễ.