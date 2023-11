Du khách nước ngoài tham gia cứu một phụ nữ trên sông Sài Gòn

Khoảng 14 giờ ngày 28.11, một phụ nữ mặc đầm màu đỏ, mang theo nhiều tài sản, đứng trên cầu Sài Gòn, hướng từ Q.Bình Thạnh đi TP.Thủ Đức. Khi đến khu vực giữa cầu, người này bỏ lại tài sản rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.



Người phụ nữ được cứu lên bờ an toàn C.T.V

Tại hiện trường, người này để lại một giỏ màu đen, một vali màu đỏ, điện thoại và đôi giày.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân lao tới ôm người phụ nữ lại nhưng bất thành. Người dân sau đó hô hoán có người nhảy cầu Sài Gòn và nhận được sự hỗ trợ của các thành viên trong một đoàn ca nô du lịch thuộc Công ty TNHH Saigon River Tour.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo của Công ty TNHH Saigon River Tour cho hay, thời điểm nói trên, thuyền trưởng điều khiển ca nô chạy trên sông Sài Gòn (xuất bến từ H.Củ Chi về Bến Bạch Đằng, Q.1), chở 5 khách du lịch người nước ngoài.

Người lái ca nô và du khách nước ngoài cứu người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn

Khi chạy qua khu vực trên, thuyền trưởng và du khách nghe tiếng hô hoán nên quay trở lại hiện trường thì phát hiện một phụ nữ đang chới với dưới dòng nước. Lúc này, 3 du khách nước ngoài cùng thành viên trên ca nô nhảy xuống sông Sài Gòn, cứu người phụ nữ, đưa lên ca nô.

Sau khi đưa vào bờ an toàn, mọi người trấn an tinh thần người phụ nữ rồi bàn giao lại cho Công an P.An Khánh, TP.Thủ Đức. Do hiện trường ban đầu của vụ việc được xác định thuộc địa bàn Q.Bình Thạnh, nên Công an P.An Khánh (TP.Thủ Đức) đã bàn giao người phụ nữ cho Công an P.22 (Q.Bình Thạnh). Đến chiều cùng ngày, sức khỏe người phụ nữ đã ổn định.