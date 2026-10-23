Cứu người bệnh quốc tịch Mỹ hôn mê sâu, suy đa tạng sau thể dục, xông hơi

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec smart city trong tình trạng nguy kịch, điểm glasgow (GCS) chỉ 5/15, phản xạ ánh sáng kém, sốt 39,5 độ C và huyết áp thấp. Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp, ổn định bước đầu trước khi chuyển người bệnh đến Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, qua khám toàn diện và kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa phát hiện tổn thương cấu trúc rõ ràng; hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng, được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực thần kinh, Viện Thần kinh Bạch Mai, điều trị chuyên sâu.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội gửi thư cảm ơn ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tập thể Khoa Hồi sức tích cực thần kinh về sự chăm sóc kịp thời bệnh nhân quốc tịch Mỹ ẢNH: BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Bệnh nhân được theo dõi và xử trí sốc nhiệt, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn tiết niệu. Đây là trường hợp diễn biến đột ngột ở người cao tuổi, có nhiều rối loạn nghiêm trọng đồng thời.

Bệnh nhân được triển khai thở máy xâm nhập, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và lọc máu liên tục (CRRT) nhằm hỗ trợ chức năng thận, kiểm soát các rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ điều trị suy đa tạng.

Đồng thời được sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch hỗ trợ huyết áp, bù dịch - điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và truyền chế phẩm máu khi có chỉ định.

PGS-TS, bác sĩ Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực thần kinh, cùng tập thể bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát diễn biến và điều chỉnh phương án điều trị theo tình trạng thực tế.

Tình trạng người bệnh từng bước cải thiện: tỉnh táo hơn, tiếp xúc tốt, hết sốt và được cai thở máy, ăn uống qua đường miệng và phục hồi khả năng vận động. Các chỉ số chức năng thận, đông máu và dấu hiệu nhiễm khuẩn được kiểm soát. Sau 17 ngày điều trị, người bệnh xuất viện ngày 9.10, trong tình trạng ổn định.

Quá trình điều trị, Bệnh viện Bạch Mai kết nối với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và người thân bệnh nhân, trao đổi thông tin, động viên và chăm sóc người bệnh.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã gửi thư cảm ơn ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tập thể Khoa Hồi sức tích cực thần kinh, ghi nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp, tận tình cùng hiệu quả phối hợp của đội ngũ y tế trong quá trình điều trị.