Người cao tuổi thường sống chung với bệnh trong 5 - 7 năm cuối đời

"Thực tế hiện nay, vẫn còn không ít người cao tuổi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, chưa từng đi khám bệnh, thậm chí chưa từng đo huyết áp. Hoặc có những người không hiểu rõ cách sử dụng thuốc, ví dụ như thuốc huyết áp, chỉ uống khi thấy mệt rồi dừng; uống hết đơn thuốc rồi thôi, cho rằng đã khỏi bệnh. Điều này hoàn toàn không đúng và có thể gây biến chứng nguy hiểm", PGS-TS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị (Bộ Y tế), chia sẻ bên lề hội nghị khoa học quốc tế "Chăm sóc toàn diện người bệnh cao tuổi" diễn ra trong hai ngày 26 - 27.3 tại Hà Nội.

Người cao tuổi cần được theo dõi sức khỏe chủ động tại cộng đồng, chứ không chỉ khi đến bệnh viện ẢNH: TUẤN MINH

PGS-TS Nguyễn Thế Anh cho biết: Theo dự báo, đến năm 2036, nước ta sẽ chính thức trở thành quốc gia có dân số già, hiện VN trong giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Người cao tuổi không chỉ đơn thuần là "tuổi cao", mà còn là nhóm tuổi có nhiều vấn đề sức khỏe phức tạp. Tuổi thọ trung bình của người VN hiện nay trên 74 tuổi nhưng thời gian sống chung với bệnh tật lại kéo dài (thường phải sống chung với bệnh tật trong khoảng 5 - 7 năm cuối đời), tức là chất lượng cuộc sống chưa thực sự tốt. Trung bình, mỗi người cao tuổi mắc từ 4 - 5 bệnh lý khác nhau. Tại Bệnh viện Hữu Nghị, một người cao tuổi có thể đi khám từ 7 - 8 lần mỗi năm. Nếu tính cả số lần nhập viện điều trị, tần suất này có thể cao gấp 2 - 2,5 lần so với các nhóm bệnh nhân khác. Riêng tần suất khám bệnh cũng cao gấp gần 3 lần.

Những con số này cho thấy gánh nặng bệnh tật ở người cao tuổi là rất lớn, cần được quan tâm đặc biệt trong hệ thống y tế, PGS-TS Nguyễn Thế Anh nhận định. Với người cao tuổi, mục tiêu không chỉ là "sống lâu" mà phải là "sống khỏe". Người cao tuổi cần được quản lý sức khỏe ngay từ ngoài bệnh viện, theo dõi sức khỏe định kỳ và liên tục. Nếu không có sự theo dõi, hướng dẫn chặt chẽ, người bệnh dễ quên thuốc hoặc bỏ thuốc giữa chừng, dẫn đến bệnh nặng hơn và tăng nguy cơ biến chứng.

Do đó, cần phát triển các mô hình chăm sóc liên tục và chủ động. Trước hết, theo dõi người bệnh một cách thường xuyên, không chỉ khi họ đến bệnh viện; ứng dụng công nghệ để hỗ trợ người bệnh tự quản lý tình trạng của mình. Đồng thời, tăng cường truyền thông, hướng dẫn, tổ chức các buổi tư vấn để người cao tuổi hiểu bệnh, biết cách theo dõi và nhận diện dấu hiệu bất thường; giúp người bệnh chủ động, biết khi nào cần đi khám, khi nào cần điều chỉnh thuốc, thay vì chỉ đến viện khi bệnh đã nặng. Ngoài ra, cần đẩy mạnh sàng lọc sớm, phát hiện bệnh từ giai đoạn đầu để can thiệp kịp thời.