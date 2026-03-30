Chỉ 1 thói quen buổi sáng ảnh hưởng đến tuổi thọ: Nhiều người đang bỏ qua

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra điện thoại, uống cà phê hoặc vội vã ra khỏi nhà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có một thói quen quan trọng hơn rất nhiều nhưng lại thường bị bỏ qua: tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), ánh sáng là yếu tố quan trọng nhất giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, hệ thống kiểm soát chu kỳ ngủ - thức, hormone, huyết áp và nhiều chức năng sống khác. Khi cơ thể nhận được ánh sáng đúng thời điểm vào buổi sáng, toàn bộ nhịp sinh học trong ngày sẽ được “thiết lập lại” theo hướng có lợi.

Thói quen tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

10 - 20 phút tiếp xúc ánh sáng tự nhiên sau khi thức dậy

Tiến sĩ Andrew Huberman, nhà khoa học thần kinh, Đại học Stanford, Mỹ, cho biết chỉ cần 10 - 20 phút tiếp xúc ánh sáng tự nhiên sau khi thức dậy cũng đủ tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Theo ông, ánh sáng buổi sáng giúp kích hoạt hormone cortisol - yếu tố giúp cơ thể tỉnh táo - đồng thời “lập trình” lại quá trình tiết melatonin vào buổi tối, từ đó cải thiện giấc ngủ.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi giấc ngủ có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe lâu dài. Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy ngủ kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và suy giảm nhận thức. Vì vậy, một thói quen giúp cải thiện giấc ngủ gián tiếp cũng có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Không chỉ vậy, ánh sáng buổi sáng còn giúp cải thiện tâm trạng và khả năng tập trung. Việc tiếp xúc ánh sáng tự nhiên giúp não bộ “nhận diện” thời điểm bắt đầu ngày mới, từ đó tăng sự tỉnh táo và hiệu suất làm việc.

Điều đáng nói là thói quen này rất dễ thực hiện. Bạn không cần phơi nắng gắt hay tập luyện nặng, chỉ cần ra ngoài trời, đứng ở ban công hoặc đi bộ nhẹ trong khoảng 10 - 20 phút sau khi thức dậy. Ánh sáng tự nhiên - kể cả khi trời nhiều mây - vẫn có hiệu quả tốt hơn ánh sáng nhân tạo trong nhà.

Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ lỡ lợi ích này khi dành buổi sáng trong phòng kín hoặc dán mắt vào điện thoại ngay sau khi thức dậy. Thói quen này không chỉ làm giảm hiệu quả của ánh sáng tự nhiên mà còn có thể khiến não bộ rơi vào trạng thái căng thẳng ngay từ đầu ngày.

Nếu phải chọn một thói quen buổi sáng quan trọng nhất, thì đó chính là tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Một việc rất đơn giản, gần như không tốn công sức, nhưng lại có nền tảng khoa học vững chắc, giúp cơ thể tỉnh táo, ngủ ngon hơn và từng bước cải thiện sức khỏe về lâu dài.