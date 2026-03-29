Tăng khả năng sống thọ chỉ bằng thói quen đơn giản ở tuổi 50

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa PLOS Medicine, đã chỉ ra một cách để tăng khả năng sống thọ chỉ từ thói quen đơn giản hằng ngày.

Các nhà nghiên cứu từ 3 trường đại học của Úc - Trường Y tế Công cộng Sydney thuộc Đại học Sydney, Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Queensland và Đại học Bond, đã phân tích dữ liệu của 11.169 người tham gia ở độ tuổi từ 50 đến 70, chủ yếu là phụ nữ, nhằm điều tra mối quan hệ giữa mức độ hoạt động thể chất ở tuổi trung niên và kết quả sức khỏe, đặc biệt là tuổi thọ.

Tập thể dục trong suốt tuổi trung niên giúp sống thọ hơn Ảnh: AI

Những người tham gia được khảo sát khoảng 3 năm 1 lần, kéo dài trong 23 năm, về mức độ hoạt động thể chất.

Kết quả đã phát hiện những người thường xuyên đáp ứng các hướng dẫn về tập thể dục trong suốt tuổi trung niên có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn một nửa (50%) so với những người không hoạt động, theo trang tin y khoa Medical Express.

Họ cũng có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch giảm đi một nửa (50%), đặc biệt, tử vong do ung thư giảm đến 65%.

Hướng dẫn về hoạt động thể chất trong nghiên cứu là khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Ít nhất 150 phút tập thể dục cường độ trung bình đến cao mỗi tuần (tức 22 phút mỗi ngày).

Các tác giả nghiên cứu cho biết: Nghiên cứu này ủng hộ bằng chứng ngày càng tăng cho thấy duy trì lối sống năng động ở tuổi trung niên mang lại lợi ích cho sức khỏe. Và để đạt được những lợi ích này, mọi người, nhất là phụ nữ, nên tập luyện hằng ngày trong suốt tuổi trung niên, theo mức khuyến nghị.

Nghiên cứu này cho thấy duy trì mức độ hoạt động thể chất theo mức khuyến nghị trong nhiều năm giúp bảo vệ chống lại tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ.