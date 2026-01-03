Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phát hiện điều bí mật trong máu của những người sống thọ hơn 100 tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
03/01/2026 02:03 GMT+7

Sống thọ và khỏe mạnh là mong muốn chung của con người, nhưng vì sao một số người có thể sống đến hơn 100 vẫn còn là câu hỏi lớn của khoa học.

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine cho thấy câu trả lời có thể nằm trong máu. Công trình vừa được công bố đã phát hiện rằng những người sống thọ đặc biệt có các đặc điểm sinh học trong máu khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của dân số, mở ra hướng tiếp cận đầy hứa hẹn cho nghiên cứu tuổi thọ.

Các bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy những người sống tới 100 tuổi và trên 110 tuổi sở hữu những "hồ sơ máu" độc đáo. Khám phá điều bí mật này có thể giúp nhiều người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Một số nghiên cứu cho thấy các dấu ấn sinh học thuận lợi trong máu của người 100 tuổi đã xuất hiện từ khi họ mới khoảng 65 tuổi.

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Tây Ban Nha và Trung Quốc thực hiện.

Phát hiện điều bí mật trong máu của những người sống thọ phi thường - Ảnh 1.

Mẫu máu của người sống thọ cho thấy hệ thống miễn dịch cực kỳ khỏe mạnh, đặc biệt mức cholesterol "xấu" cực thấp

Ảnh minh họa: AI

Mức cholesterol "xấu" cực kỳ thấp

Nghiên cứu do Viện Sinh học tiến hóa, Khoa Y học và Đời sống, Barcelona, Tây Ban Nha dẫn đầu, đã phân tích rất kỹ về sinh lý và di truyền của cụ bà Maria Branyas, thọ 117 tuổi. Kết quả đã phát hiện các mẫu máu của bà cho thấy hệ thống miễn dịch cực kỳ khỏe mạnh, đặc biệt, mức cholesterol "xấu" cực thấp, theo trang tin khoa học Science Alert.

Các nhà nghiên cứu cho biết các tế bào của cụ Branyas hoạt động như thể chúng trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của bà.

Điều thú vị là, khi xem xét các telomere - các đầu mút ở cuối nhiễm sắc thể, các nhà nghiên cứu nhận thấy chúng có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư.

Cụ bà Branyas ăn theo chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều sữa chua, điều mà các nhà nghiên cứu nghi ngờ có thể đóng vai trò quan trọng trong tuổi thọ cao của bà: Hệ vi sinh đường ruột của bà vẫn giữ được sự trẻ trung đáng kinh ngạc.

Một nghiên cứu khác của Trung Quốc, công bố vào tháng 7.2025, đã phân tích hồ sơ máu của 65 người sống 100 tuổi. Kết quả cho thấy những người sống đến 100 tuổi có nồng độ axit béo, rượu béo và các chất chuyển hóa quan trọng khác thấp hơn so với ở nhóm người trẻ hơn. Các tác giả cho rằng đây có thể là những manh mối tiềm năng để dự đoán tuổi thọ, theo Science Alert.

Từ những phát hiện trên, các nhà nghiên cứu kết luận rằng dù gien đóng vai trò lớn, nhưng lối sống và môi trường cũng ảnh hưởng đáng kể. Họ hy vọng rằng nghiên cứu về những người sống từ 100 - 110 tuổi sẽ dẫn đến việc phát triển thuốc hoặc các biện pháp can thiệp về lối sống giúp mọi người sống thọ hơn.

Thời điểm ăn sáng giúp sống thọ hơn

Thời điểm ăn sáng giúp sống thọ hơn

Thời gian ăn sáng đóng vai trò bất ngờ trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ.

sống thọ tuổi thọ mẫu máu Sinh lý Di truyền hệ thống miễn dịch
