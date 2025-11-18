Làm thế nào để sống thọ và khỏe mạnh hơn?

Sống thọ không chỉ được quyết định bởi di truyền mà còn phụ thuộc vào cách sống, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) với 2.582 người từ 65 tuổi trở lên, những người cao tuổi đã chia sẻ 7 yếu tố then chốt giúp họ duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và sự cân bằng trong cuộc sống.

Đó là sức khỏe, tài chính, tư duy tích cực, các mối quan hệ, hoạt động, công việc và đức tin.

Giữ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu

Gần một nửa số người được khảo sát (49%) cho biết sức khỏe là nền tảng của tuổi thọ.

Họ khuyên nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Phụ nữ cao tuổi có xu hướng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn nam giới, với 52% đưa ra lời khuyên này so với 46% ở nam giới.

Vận động mỗi ngày được xem là chìa khóa duy trì tuổi thọ Ảnh: AI

Những người sống thọ cũng khuyến khích ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau củ và trái cây tươi. Họ hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh luyện và chất béo bão hòa.

Một chế độ ăn cân đối, giàu vitamin và khoáng chất giúp cơ thể duy trì năng lượng, cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ bệnh mạn tính như tim mạch hay tiểu đường.

Song song với ăn uống, việc vận động mỗi ngày được xem là chìa khóa duy trì tuổi thọ.

Những người ở độ tuổi trên 90 chia sẻ rằng họ vẫn cố gắng đi bộ hoặc vận động nhẹ để giữ cơ thể linh hoạt và tinh thần minh mẫn.

Ông Malcom Idelson, 94 tuổi, cho biết việc đi bộ hằng ngày giúp ông giải tỏa tâm trạng và cảm thấy khỏe khoắn hơn sau mỗi lần vận động.

Tài chính vững vàng

Khoảng 37% người cao tuổi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm và quản lý tài chính. Theo họ, một nền tảng tài chính ổn định giúp con người sống an nhàn hơn khi về già, tránh được lo âu và phụ thuộc.

Nhiều người chia sẻ rằng việc lên kế hoạch chi tiêu hợp lý từ khi còn trẻ giúp họ chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống khi tuổi cao.

Tư duy tích cực

Khoảng 25% người được hỏi cho rằng cách nhìn nhận cuộc sống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Họ khuyên nên sống với lòng biết ơn, tận hưởng từng khoảnh khắc và không để căng thẳng chi phối.

Nhiều người khẳng định rằng niềm vui nhỏ mỗi ngày, thái độ tích cực và sự lạc quan là liều thuốc giúp tinh thần trẻ lâu.

Giữ các mối quan hệ

11% người cao tuổi cho rằng việc duy trì mối quan hệ gia đình và bạn bè giúp cuộc sống thêm ý nghĩa.

Dành thời gian cho người thân, trò chuyện cùng bạn bè hoặc tham gia các nhóm sinh hoạt cộng đồng giúp họ cảm thấy mình vẫn được kết nối và có ích.

Các nghiên cứu cũng cho thấy sự gắn kết xã hội giúp giảm cô đơn và cải thiện sức khỏe tinh thần ở người lớn tuổi.

Duy trì công việc và hoạt động

Bên cạnh đó, 8% khuyến khích duy trì công việc hoặc các hoạt động yêu thích. Dù đã nghỉ hưu, nhiều người vẫn tham gia làm việc bán thời gian, làm tình nguyện hoặc theo đuổi sở thích như trồng cây, đọc sách, vẽ tranh. Những hoạt động này giúp họ duy trì sự linh hoạt, tăng trí nhớ và tạo niềm vui trong cuộc sống.

Đức tin giúp cân bằng nội tâm

Khoảng 7% người được hỏi cho biết tôn giáo và đức tin đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống.

Đức tin mang lại sự bình an, giúp họ đối diện với khó khăn và mất mát một cách nhẹ nhàng hơn.