Sức khỏe

Phát hiện cách không ngờ để ngừa đau tim, đột quỵ ở tuổi trung niên

Thiên Lan
26/02/2026 02:00 GMT+7

Hạn chế đường trong 2 - 3 năm đầu đời giúp giảm mạnh tỷ lệ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu từ ngân hàng sinh học Anh, bao gồm 63.433 người tham gia, không có tiền sử bệnh tim. Các nhà nghiên cứu đã liên kết hồ sơ sức khỏe để theo dõi tỷ lệ bệnh tim mạch, đau tim, suy tim, rối loạn nhịp tim, đột quỵ và tử vong do tim mạch.

Phát hiện cách không ngờ để ngừa đau tim, đột quỵ ở tuổi trung niên - Ảnh 1.

Cắt giảm đường trong 2 năm đầu đời giúp bảo vệ trái tim khỏi đau tim và đột quỵ khi bước vào tuổi trung niên

Ảnh minh họa: AI

Kết quả đã phát hiện hạn chế đường trong 2 - 3 năm đầu đời giúp giảm mạnh tỷ lệ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành. Ở độ tuổi 55, những người hạn chế tiêu thụ đường trong giai đoạn từ 2 tuổi trở xuống, đã:

  • Giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch nói chung.
  • Giảm 25% nguy cơ đau tim. 
  • Giảm 26% tỷ lệ suy tim. 
  • Giảm 31% nguy cơ đột quỵ. 
  • Giảm 27% tỷ lệ tử vong do tim mạch, theo trang tin khoa học Science Daily. 

Các nhà nghiên cứu giải thích lý do một phần là nhờ giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng hạn chế đường trong giai đoạn đầu đời mang lại lợi ích to lớn cho tim mạch. Nghĩa là cắt giảm đường trong 2 năm đầu đời giúp bảo vệ trái tim khỏi đau tim và đột quỵ khi bước vào tuổi trung niên.

đau tim Tim mạch Rối loạn nhịp tim Đột quỵ hạn chế đường
