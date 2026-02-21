Rượu bia ngày tết: Giới hạn bao nhiêu là an toàn cho người huyết áp cao?

Rượu bia tác động lên huyết áp qua nhiều cơ chế sinh học. Trước hết, rượu bia kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tim đập nhanh hơn và mạch máu co lại. Điều này khiến huyết áp tăng tạm thời sau khi uống, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nếu huyết áp chưa được kiểm soát ổn định thì người có huyết áp cao không nên uống rượu bia ẢNH: AI

Về lâu dài, rượu bia còn ảnh hưởng đến các hệ hoóc môn điều hòa huyết áp và cân bằng muối nước. Hệ quả là khiến cơ thể giữ muối nhiều hơn, làm tăng thể tích tuần hoàn máu và làm tăng huyết áp.

Ngoài ra, rượu bia còn có thể gây rối loạn chức năng nội mô mạch máu, tức lớp tế bào lót bên trong thành mạch. Kết quả là làm giảm khả năng giãn mạch tự nhiên.

Một số nghiên cứu cho thấy uống rượu bia kéo dài sẽ dẫn đến tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Những thay đổi này không xảy ra ngay lập tức nhưng tích lũy theo thời gian.

Ngay cả khi chỉ uống trong một buổi họp mặt, rượu bia vẫn có thể làm tăng huyết áp tạm thời. Ở người có huyết áp cao, uống quá nhiều rượu bia trong một lần có thể làm huyết áp tăng mạnh trong vài giờ sau đó.

Rượu bia cũng có thể tương tác với thuốc hạ áp, làm tăng nguy cơ chóng mặt, tụt huyết áp quá mức hoặc ngược lại khiến thuốc kém hiệu quả. Vì vậy, uống dồn trong buổi tiệc là tình huống cần tránh nhất.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị mỗi ngày, phụ nữ không nên quá 1 đơn vị tiêu chuẩn và nam giới không quá 2 đơn vị tiêu chuẩn. Một đơn vị tiêu chuẩn tại Mỹ tương đương khoảng 14 gram cồn nguyên chất, tức khoảng 350 ml với bia có 5% cồn, 150 ml rượu vang 12% cồn hoặc 45 ml rượu mạnh 40% cồn.

Tuy nhiên, Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng nhấn mạnh rằng với người bị huyết áp cao, việc hạn chế tối đa hoặc không uống rượu bia sẽ có lợi hơn cho kiểm soát huyết áp.

Có những tình huống mà người huyết áp cao tuyệt đối không uống rượu bia. Đó là huyết áp chưa được kiểm soát ổn định, vừa có cơn huyết áp cao nặng, có tiền sử đột quỵ, suy tim, hoặc đang dùng thuốc có tương tác mạnh với rượu bia, theo Verywell Health.