Thời sự

Cựu nhân viên ngân hàng chơi app 'Phố Đèn Đỏ', bị lừa đảo

Phan Thương
18/09/2025 15:48 GMT+7

Nguyễn Anh Khương, cựu nhân viên một ngân hàng ở TP.HCM, lãnh 10 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi sập bẫy ứng dụng hẹn hò - đầu tư trực tuyến. Hai đồng nghiệp bị kéo vào vòng lao lý vì nộp khống gần 740 triệu đồng.

Ngày 18.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, nguyên nhân viên Ngân hàng VIB) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu nhân viên ngân hàng chơi app 'Phố Đèn Đỏ', bị lừa đảo - Ảnh 1.

Bị cáo Khương và 2 đồng nghiệp tại tòa

ẢNH: HOÀNG MAI

Hai bị cáo liên quan là Lê Nguyễn Nhật Thi (32 tuổi, nguyên giao dịch viên VIB) và Bùi Thị Thanh Ngân (41 tuổi, nguyên kiểm soát viên VIB) cùng lãnh án 2 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

HĐXX nhận định Khương là người chủ mưu, dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng, còn Thi và Ngân tuy không hưởng lợi nhưng đã vi phạm nghiệp vụ, tạo điều kiện cho hành vi phạm tội.

Sập bẫy "Phố Đèn Đỏ"

Theo cáo trạng, ngày 18.2.2024, Khương tải ứng dụng "Phố Đèn Đỏ" về điện thoại sau khi tiếp cận từ một trang web hẹn hò trên TikTok. Một nhân viên chăm sóc khách hàng (chưa rõ danh tính) tư vấn Khương nộp tiền để nâng cấp tài khoản VIP, vừa được hứa hẹn sử dụng dịch vụ mại dâm, vừa được đầu tư sinh lời.

Ngày 19.2, Khương thử chuyển 578.000 đồng và nhanh chóng nhận lại 635.800 đồng. Sau vài lần giao dịch có lãi, Khương tăng số tiền chuyển lên hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, đến khi nộp 12,345 triệu đồng thì không nhận lại được.

Các đối tượng lạ viện lý do "lỗi hệ thống", yêu cầu Khương nộp thêm 29,6 triệu đồng rồi 59,9 triệu đồng để khắc phục, nhưng tất cả đều không được hoàn trả.

Đồng nghiệp tiếp tay nộp khống gần 740 triệu

Sáng 20.2.2024, khi nhóm đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp 59,9 triệu đồng, Khương không còn tiền nhưng vẫn tìm cách xoay xở. Bị cáo đến phòng giao dịch, nhờ giao dịch viên Lê Nguyễn Nhật Thi lập thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản của Khương nhưng thực tế Khương không nộp.

Thi báo lại cho kiểm soát viên Bùi Thị Thanh Ngân. Để thuyết phục, Khương cam kết chỉ 15 phút sau sẽ có tiền về từ "đầu tư", đồng thời gian dối rằng mình có sổ tiết kiệm tại các ngân hàng khác, có thể rút bù. Tin tưởng, Thi và Ngân đồng ý.

Thi và Ngân thực hiện thủ tục nộp khống hơn 739,4 triệu đồng từ quỹ giao dịch hằng ngày của ngân hàng vào tài khoản Khương. Ngay sau đó, toàn bộ số tiền bị Khương chuyển đi theo chỉ dẫn của ứng dụng.

Tách điều tra nhóm lừa đảo qua app

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định tổng cộng Khương đã bị các đối tượng chiếm đoạt 843,7 triệu đồng. Do chưa làm rõ nhân thân, lai lịch nhóm này, cơ quan điều tra đã tách vụ việc để tiếp tục xử lý.

HĐXX nhấn mạnh bản án là lời cảnh tỉnh trước những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo nhân viên ngân hàng cần tuyệt đối tuân thủ quy trình nghiệp vụ, tránh trở thành mắt xích trong hành vi phạm tội.

