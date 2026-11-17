Một tấm thẻ tập gym có thể được bán cho một năm, ba năm hoặc dài hơn. Người mua thanh toán trước, kỳ vọng sử dụng đầy đủ dịch vụ. Tuy nhiên, khi quyền lợi thay đổi hoặc phòng tập ngừng hoạt động, những cam kết lúc tư vấn trở thành điều khiến hội viên băn khoăn.

Gói tập gym dài hạn và áp lực doanh số

Anh Lý Trường Thanh, hội viên Citygym tại TP.HCM, cho biết khi mua thẻ, anh chủ yếu quan tâm việc được tập đến hết hạn, ít chú ý điều khoản hoàn hủy. Theo anh, một số quyền lợi như khăn tắm, lớp yoga đã không còn như nhân viên từng giới thiệu.

Anh Thanh cũng phản ánh có người phải ngồi nghe tư vấn gần ba tiếng. Khi khách chưa đồng ý, nhân viên tiếp tục mời quản lý trao đổi, thậm chí xuất hiện lời nói khiến khách mặc cảm về ngoại hình.

Từ phía người bán, một cựu nhân viên kinh doanh phòng gym tại TP.HCM cho biết mỗi cấp bậc đều có chỉ tiêu doanh số. Hoa hồng tăng theo mức doanh thu, tạo động lực tìm khách và thúc đẩy việc chốt các gói dài hạn.

Theo lời người này, nhân viên còn hỗ trợ khách trả góp qua thẻ tín dụng, thậm chí dùng thẻ của mình để đóng giúp. Ranh giới giữa hỗ trợ thanh toán và gây áp lực vì thế cần được nhìn nhận từ từng trường hợp.

Hội viên kiểm tra thông tin gói tập gym trên ứng dụng điện thoại ảnh: Đoàn Linh

Cựu nhân viên phòng gym tiết lộ chiêu bán thẻ tập khiến khách hàng sập bẫy

Lời hứa ngoài hợp đồng, khách khó kiểm chứng

“Có một trường hợp tôi bán, chính tôi là người đi lừa khách”, cựu nhân viên kể.

Người này cho biết từng tư vấn gói tập 25 triệu đồng là gói một năm, kèm huấn luyện viên cá nhân miễn phí. Tuy nhiên, theo lời kể, thời hạn thực tế của gói là ba năm. Khách không được thông tin đầy đủ ngay khi quyết định mua.

Cựu nhân viên cũng mô tả cách tặng thêm tháng tập bằng phiếu viết riêng, không ghi vào hợp đồng chính thức. Khách được giải thích đây là ưu đãi cá nhân, trong khi lời hứa có thể khó kiểm chứng khi người tư vấn nghỉ việc.

Hội viên phản ánh một số quyền lợi sử dụng dịch vụ không còn như lúc được tư vấn ảnh: Đoàn Linh

Theo luật sư Trần Việt Hà, Giám đốc Công ty luật Hà và Cộng sự, điều khoản không hoàn tiền cần được xem xét cùng việc doanh nghiệp có thực hiện đúng những nội dung đã cam kết hay không.

Từ những phản ánh trên, thời hạn sử dụng, dịch vụ đi kèm và ưu đãi tặng thêm là các nội dung cần được thể hiện rõ bằng văn bản. Khi phát sinh bất đồng, hợp đồng, chứng từ thanh toán và nội dung tư vấn là căn cứ quan trọng để đối chiếu quyền lợi.



