Sau loạt bài của Thanh Niên, cơ sở trị liệu điện trường tạm ngừng hoạt động

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 30.10, cơ sở trị liệu điện trường cao áp tại số 317 Hoàng Công Chất đã đóng cửa, phía bên ngoài có hàng rào barie kèm dòng chữ "Công ty TNHH Thiết bị y tế Home Doctor chưa đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh, yêu cầu công ty tạm ngừng hoạt động, không tập trung đông người".

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND P.Phú Diễn (Hà Nội), cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên, 15 giờ ngày 29.10, phường đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Văn hóa chủ trì phối hợp cùng lực lượng công an phường, quản lý thị trường, tổ dân phố... kiểm tra bất ngờ cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp tại số 317 Hoàng Công Chất.

Sáng 30.10, cơ sở trị liệu điện trường cao áp tại số 317 Hoàng Công Chất (Hà Nội) tạm ngừng hoạt động ẢNH: ĐINH HUY

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang có khoảng 30 - 40 người đang trải nghiệm trị liệu như Báo Thanh Niên phản ánh.

"Cơ sở này bước đầu đã xuất trình được một số giấy tờ nhưng cần phải làm rõ thêm về hành nghề, kinh doanh, quảng cáo... để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Dũng nói và cho hay, trước mắt, phường yêu cầu cơ sở tạm dừng các hoạt động và đặt barie trước cửa cơ sở này.

Theo đại diện UBND P.Phú Diễn, sau khi xử lý dứt điểm tình trạng của cơ sở này, với chức năng quản lý nhà nước, chính quyền phường sẽ quán triệt đến người đứng đầu các tổ dân phố trên địa bàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải thông báo ngay cho chính quyền vào cuộc để kịp thời ngăn chặn.

Về việc người dân phản ánh vẫn có một số cơ sở "núp bóng" phòng khám, cơ sở chăm sóc sức khỏe để quảng cáo, kinh doanh các loại máy trị liệu này, UBND P.Phú Diễn khẳng định, sẽ làm hết trách nhiệm, ngoài những thông tin phản ánh đột xuất, phường sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát theo kế hoạch, quán triệt đến các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh, cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp thu hút người cao tuổi bằng những buổi trải nghiệm miễn phí kéo dài. Khi khách hàng đã quen với thiết bị và hình thành niềm tin từ những lời giới thiệu của nhân viên, những chiếc máy có giá từ 105 - 155 triệu đồng được đưa ra chào bán cùng chương trình giảm giá, quà tặng và ưu đãi có thời hạn.

Tại cơ sở trên, máy trị liệu điện trường cao áp được người bán giới thiệu có thể hỗ trợ nhiều bệnh mạn tính, thậm chí phòng đột quỵ. Tuy nhiên, đối chiếu công bố của Fujiiryoki Nhật Bản cho thấy phạm vi công dụng cụ thể hạn chế hơn nhiều so với những lời giới thiệu.