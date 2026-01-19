Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cứu nhóm du khách nước ngoài bị sóng lớn đánh mắc kẹt vào ghềnh đá

Hữu Tú - Hoàng Anh
19/01/2026 14:08 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng người dân đã ứng cứu thành công nhóm du khách nước ngoài bị sóng lớn đánh mắc kẹt vào ghềnh đá trong lúc đi dã ngoại ở bãi Tiên (xã Hòa Xuân, Phú Yên cũ)

Ngày 19.1, thượng tá Phạm Ngọc Vinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu nạn, cứu hộ nhóm du khách nước ngoài bị sóng biển đánh mắc kẹt vào ghềnh đá, đưa tất cả vào bờ an toàn.

Cứu nhóm du khách nước ngoài bị sóng lớn đánh mắc kẹt vào ghềnh đá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công nhóm du khách nước ngoài gặp nạn trong lúc đi dã ngoại

ẢNH: HOÀNG ANH

Khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo, một nhóm du khách 2 nữ, 3 nam, trong đó có 4 du khách nước ngoài gồm: E.D (23 tuổi, quốc tịch Mỹ), W.A (58 tuổi, quốc tịch Mỹ), V.D (20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch), N.T (20 tuổi, quốc tịch Đức) đi dã ngoại và tắm biển tại khu vực bãi Tiên (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân,  Phú Yên cũ) thì bị sóng cuốn trôi, mắc kẹt vào ghềnh đá.

Sau đó, lực lượng công an cùng phương tiện đặc chủng, xe cứu thương lập tức đến hiện trường cứu người gặp nạn.

Lúc này, khu vực biển bãi Tiên có biển động, sóng lớn, dòng nước lạnh, chảy xiết khiến lực lượng gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã cứu hộ thành công và đưa nhóm du khách nước ngoài đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên sơ cứu, điều trị.

Tin liên quan

Cứu du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Cứu du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Bất chấp mưa lớn, một du khách nước ngoài vẫn xuống tắm biển ở Nha Trang (Khánh Hòa) và bị đuối nước, may mắn được lực lượng cảnh sát đường thủy cứu kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

Du khách nước ngoài Cứu hộ công an Đắk Lắk cứu người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận