Cứu nhóm du khách nước ngoài bị sóng lớn đánh mắc kẹt vào ghềnh đá

Ngày 19.1, thượng tá Phạm Ngọc Vinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu nạn, cứu hộ nhóm du khách nước ngoài bị sóng biển đánh mắc kẹt vào ghềnh đá, đưa tất cả vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công nhóm du khách nước ngoài gặp nạn trong lúc đi dã ngoại ẢNH: HOÀNG ANH

Khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo, một nhóm du khách 2 nữ, 3 nam, trong đó có 4 du khách nước ngoài gồm: E.D (23 tuổi, quốc tịch Mỹ), W.A (58 tuổi, quốc tịch Mỹ), V.D (20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch), N.T (20 tuổi, quốc tịch Đức) đi dã ngoại và tắm biển tại khu vực bãi Tiên (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, Phú Yên cũ) thì bị sóng cuốn trôi, mắc kẹt vào ghềnh đá.

Sau đó, lực lượng công an cùng phương tiện đặc chủng, xe cứu thương lập tức đến hiện trường cứu người gặp nạn.

Lúc này, khu vực biển bãi Tiên có biển động, sóng lớn, dòng nước lạnh, chảy xiết khiến lực lượng gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã cứu hộ thành công và đưa nhóm du khách nước ngoài đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên sơ cứu, điều trị.