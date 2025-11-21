Du khách nước ngoài trầm trồ với màn biểu diễn võ thuật mãn nhãn tại TP.HCM

Lễ khai mạc Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2025 có sự hiện diện của thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long...

Đại diện lãnh đạo TP.HCM trao kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự liên hoan ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM, khi vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, khát vọng đổi mới và hội nhập. Cũng trong năm nay, TP.HCM bước vào thời kỳ phát triển với quy mô và vị thế mới, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hình thành TP.HCM từ 3 địa giới hành chính trước đây. Đây là bước chuyển quan trọng, giúp mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết, tạo động lực mới cho kinh tế - văn hóa - xã hội, trong đó có lĩnh vực thể thao và giao lưu quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM năm 2025 càng có ý nghĩa khi góp phần khẳng định một thành phố đoàn kết - năng động - hội nhập - sáng tạo, luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác với bạn bè năm châu. Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam và lan tỏa hình ảnh một đất nước hòa bình – nghĩa tình – hội nhập.

Phần trình diễn môn vovinam và muay trong lễ khai mạc ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 21 đến 23.11, tại đường Lê Lợi, P.Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút các đoàn võ thuật quốc tế từ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Ba Lan, Philippnies, Thái Lan, Campuchia, Indonesia và hơn 20 đoàn võ thuật trong nước, cùng hàng nghìn võ sư, HLV, võ sinh và người yêu võ thuật.

Theo ghi nhận của phóng viên, buổi lễ khai mạc diễn ra sôi nổi với những tiết mục đặc sắc từ ca hát, võ thuật… thu hút đông đảo người dân và du khách chiêm ngưỡng. Đặc biệt, những tiết mục biểu diễn võ thuật Việt Nam, muay… mãn nhãn khiến du khách nước ngoài phải trầm trồ. Nhiều người mang theo máy quay để ghi hình tiết mục biểu diễn võ thuật, thậm chí một số còn livestream và gọi thoại cho người thân cùng xem.

Đông đảo người dân và du khách nước ngoài đón xem những tiết mục mãn nhãn tại khai mạc Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2025 ẢNH: T.B

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết: "Năm nay, liên hoan không chỉ là sân chơi của những người yêu võ thuật, mà còn là không gian giao lưu văn hóa quốc tế, nơi tinh hoa võ học Việt Nam được kết nối với nhiều trường phái võ thuật đặc sắc trên thế giới. Qua đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò là một đô thị văn minh, hiện đại, năng động, nhân văn, với tinh thần cởi mở và chủ động hội nhập; phấn đấu trở thành "siêu đô thị quốc tế" - một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.

Trong lịch sử, truyền thống thượng võ đã góp phần tạo nên bản lĩnh và ý chí của con người Việt Nam. Các môn phái như võ cổ truyền, vovinam… đã vươn ra thế giới, được bạn bè quốc tế yêu mến. TP.HCM tự hào là một trong những địa phương có phong trào võ thuật phát triển mạnh mẽ, nhiều VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games, ASIAD, Olympic và các giải vô địch thế giới, đóng góp tích cực vào hình ảnh Việt Nam năng động - tự tin - hội nhập.

Với tinh thần "Kết nối hòa bình – Lan tỏa giá trị nhân văn", TP.HCM cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và du lịch; thúc đẩy giao lưu nhân dân; và xây dựng thành phố trở thành trung tâm sự kiện thể thao – văn hóa mang tầm khu vực và quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM năm 2025 sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ; là biểu tượng của tinh thần tôn trọng, hiểu biết và hợp vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững".