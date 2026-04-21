Cựu Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Dương làm giả sổ đỏ đem cầm lấy tiền

Đỗ Trường
Đỗ Trường
21/04/2026 17:01 GMT+7

Ngày 21.4, Viện KSND TP.HCM đã ra cáo trạng, truy tố Trần Thị Mười Bảy (50 tuổi, cựu Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, tháng 8.2018, thời điểm này Trần Thị Mười Bảy đang là Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã vay tiền của bà Nguyễn Thị Tâm (59 tuổi, ở phường Phú Lợi, TP.HCM).

Cùng thời điểm 2018, ông T.V.Q (69 tuổi, ở TP.HCM) có nhu cầu bán 2 thửa đất ở thành phố Bến Cát (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) nên đã nhờ Trần Thị Mười Bảy môi giới để bán.

Lợi dụng danh nghĩa Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trần Thị Mười Bảy đã mượn 2 cuốn sổ đỏ bản chính của ông Q. với lý do để giới thiệu cho người mua, nhưng sau đó Bảy đã đi photocopy in phun màu rồi dùng 2 bản sổ giả này cầm cố cho bà Nguyễn Thị Tâm nhiều lần lấy tổng gần 1,5 tỉ đồng.

Cựu Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Bình Dương làm giả sổ đỏ cầm lấy tiền - Ảnh 1.

Bị can Trần Thị Mười Bảy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2019, do Bảy mất khả năng trả nợ, bà Tâm khởi kiện Bảy ra tòa, sau đó TAND thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ, nay là TAND Khu vực 15, TP.HCM) đã buộc Bảy phải trả cho bà Tâm gần 1,5 tỉ đồng.

Đến năm 2020, Trần Thị Mười Bảy xin nghỉ việc tại Hội Chữ thập đỏ Bình Dương và bỏ trốn khỏi nơi cư trú trong khi vẫn chưa thực hiện thi hành án, trả nợ cho bà Tâm.

Đến tháng 9.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mười Bảy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (Thanh Niên đã thông tin). Đến nay, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Thị Mười Bảy ra tòa cùng về 2 hành vi kể trên.

Tin liên quan

Bắt bị can ở Bình Dương cầm cố sổ đỏ giả vay tiền

Bắt bị can ở Bình Dương cầm cố sổ đỏ giả vay tiền

Bà Trần Thị Mười Bảy, cựu Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ dùng sổ đỏ giả để cầm cố, vay tiền.

Khám phá thêm chủ đề

Bình Dương lừa đảo Môi giới làm giả Nghỉ việc bỏ trốn làm giả sổ đỏ
