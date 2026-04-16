Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam người xây trái phép 48 căn nhà trên đất người khác

Đỗ Trường
16/04/2026 14:18 GMT+7

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (57 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ xây trái phép 48 căn nhà trên đất của người khác, rồi đem bán.

Ngày 16.4, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (57 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ xây trái phép 48 căn nhà trên đất của người khác ở phường Tân Khánh.

Sau đó, Lê Văn Hoàng được đưa về nhà riêng ở phường Tân Khánh để thực hiện lệnh khám xét nơi ở phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.HCM khám xét nhà của Lê Văn Hoàng ở phường Tân Khánh

ẢNH: Đ.T

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (57 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM) được UBND thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 5.802 m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 ở phường Tân Phước Khánh cũ.

Đến năm 2017, Lê Văn Hoàng và một số người liên quan có hành vi chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm nên đã xảy ra tranh chấp với ông Ký.

Năm 2019, ông Trương Minh Ký đã khởi kiện ra tòa và TAND thị xã Tân Uyên lúc bấy giờ đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Lê Văn Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất số 87.

Theo tài liệu của công an địa phương, thời điểm này Lê Văn Hoàng đã xây 7 căn nhà cấp 4 và 1 dãy nhà trọ đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện.

Tuy nhiên, năm 2020, khi Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên ban hành thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây nhà trái phép thì trên thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.

Công an đọc lệnh khám xét nhà

ẢNH: Đ.T

Để che giấu hành vi của mình, Lê Văn Hoàng đã làm đơn khởi kiện ngược lại, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký, nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn.

Đến năm 2023, TAND thành phố Tân Uyên phục hồi giải quyết đơn kiện của ông Ký đối với Lê Văn Hoàng và những người liên quan. Thời điểm này, cơ quan chức năng xác định đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất của ông Ký.

Tại phiên tòa dân sự diễn ra vào các năm 2024 - 2025 (trước sáp nhập), TAND thành phố Tân Uyên đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc Lê Văn Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Đồng thời, TAND thành phố Tân Uyên cũ (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM) cũng đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũ xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của Lê Văn Hoàng.

Công an TP.HCM xác minh hiện trường 48 căn nhà xây trái phép ở phường Tân Khánh

Công an TP.HCM vừa có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với kiến nghị của TAND khu vực 17 (TP.HCM) liên quan đến vụ xây 48 căn nhà trái phép trên đất rừng sản xuất ở phường Tân Khánh.

TP.HCM: Khởi tố vụ án xây 48 căn nhà trái phép rồi bán cho nhiều người

Khám phá thêm chủ đề

bắt tạm giam xây nhà trái phép Công An TP.HCM Bình Dương phường Tân Khánh xây trái phép xây nhà trên đất người khác xây trái phép 48 căn nhà xây 48 căn nhà trên đất người khác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận