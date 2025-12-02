Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Khởi tố vụ án xây 48 căn nhà trái phép rồi bán cho nhiều người

Đỗ Trường
Đỗ Trường
02/12/2025 11:59 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ 48 căn nhà xây trái phép ở phường Tân Khánh (TP.HCM), để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo về việc khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ 48 căn nhà xây trái phép rồi bán cho nhiều người khác.

Thông báo được gửi đến TAND khu vực 17 (TP.HCM), Viện KSND TP.HCM và ông Trương Minh Ký (56 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM, là chủ của lô đất bị ông Lê Văn Hoàng xây trái phép 48 căn nhà).

Theo cơ quan điều tra, ngày 28.2.2025, TAND thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ, nay là TAND khu vực 17, TP.HCM) đã có kiến nghị khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với việc 48 căn nhà xây trái phép trên đất rừng do ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.

Khởi tố vụ án 48 căn nhà xây trái phép tại TP . HCM và những hệ lụy pháp lý - Ảnh 1.

TAND thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ) xét xử vụ án dân sự liên quan đến 48 căn nhà xây trái phép ở phường Tân Khánh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.11, Công an TP.HCM đã cử điều tra viên đến hiện trường 48 căn nhà xây trái phép trên đất rừng ở phường Tân Khánh để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, giải quyết kiến nghị khởi tố của tòa án.

Theo Công an TP.HCM, vào năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (56 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM) được UBND thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đất) diện tích 5.802 mét vuông thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 ở phường Tân Phước Khánh.

Khởi tố vụ án 48 căn nhà xây trái phép tại TP . HCM và những hệ lụy pháp lý - Ảnh 2.

Thông báo của chính quyền địa phương cảnh báo người dân không mua bán sang nhượng 48 căn nhà xây trái phép

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi, cùng ở phường Tân Khánh) có hành vi chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm nên đã xảy ra tranh chấp với ông Ký.

Năm 2019, ông Ký đã khởi kiện ông Hoàng và bà Út. Sau đó, TAND thị xã Tân Uyên (lúc bấy giờ) đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông Lê Văn Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất số 87.

Khởi tố vụ án 48 căn nhà xây trái phép tại TP . HCM và những hệ lụy pháp lý - Ảnh 3.

Hiện trường 48 căn nhà xây trái phép ở phường Tân Khánh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến tháng 9.2023, TAND thành phố Tân Uyên phục hồi giải quyết đơn kiện của ông Ký đối với ông Hoàng, bà Út. Ngày 23.7.2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc ông Hoàng, bà Út và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, ông Lê Văn Hoàng không thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền và làm đơn kháng án. Đến ngày 28.2.2025, TAND thành phố Tân Uyên cũ đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng, và đến nay Công an TP.HCM đã phục hồi điều tra, xử lý vụ việc.

