Cựu Phó chủ tịch Lào Cai bị truy tố vì giúp doanh nghiệp bán quặng sắt trái phép

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, đề nghị TAND TP.Hà Nội xét xử 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).



Vụ án này, ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ẢNH: TTXVN

Ông Bùi Thanh Bình, Trợ lý HĐQT VNS, Tổng giám đốc VTM, bị truy tố 3 tội "nhận hối lộ", "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

16 người bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", đứng đầu là bị can Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch VNS (đã bị tuyên phạt 6 năm tù trong vụ gang thép Thái Nguyên).

5 người bị đề nghị truy tố về tội "đưa hối lộ". Bị can Nguyễn Trường Giang, cựu Trưởng phòng Quản lý chất lượng và đo lường VTM bị truy tố tội "nhận hối lộ".

Ngoài ra, bị can Nguyễn Ngọc Khiêm, cựu phó giám đốc một công ty bị truy tố tội "lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

"Bơ" giá thấp để chọn giá cao, gây thất thoát hơn 241 tỉ đồng

Hồ sơ vụ án cho thấy, VNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cùng 2 cổ đông khác thành lập VTM gồm Công ty Khoáng sản Lào Cai, Công ty Khống chế cổ phần gang thép Côn Minh - Trung Quốc (Công ty Côn Minh).

Một trong các sai phạm bị truy tố xảy ra từ năm 2009, khi các cổ đông góp vốn vào VTM đồng ý để Công ty Côn Minh thực hiện gói thầu EPC tại nhà máy Gang thép Lào Cai trị giá 160 triệu USD.

Bị can Mai Văn Tinh khai mức giá trên không có cơ sở vì một số nhà thầu khác đang chào giá ở mức 126 - gần 144 triệu USD. Song, các bị can vẫn để Công ty Côn Minh thực hiện EPC vì nghĩ doanh nghiệp này là cổ đông của VTM nên sẽ có trách nhiệm hơn.

Cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng, hành vi của ông Mai Văn Tinh và 11 đồng phạm ở VTM, VNS đã gây thất thoát cho nhà nước hơn 241 tỉ đồng, gồm thiệt hại vốn của VNS là hơn 234 tỉ đồng và vốn của Công ty Khoáng sản Lào Cai gần 7,2 tỉ đồng.

Sai phạm tiếp theo xảy ra trong hoạt động kinh doanh, bán than cốc hoặc quặng sắt cho các doanh nghiệp trong nước hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc của VTM.

Kết quả điều tra xác định Bùi Thanh Bình, Trợ lý HĐQT VNS, Tổng giám đốc VTM, đã nhận tiền của các doanh nghiệp thu mua rồi bán hàng ở mức tiền thấp hơn giá thị trường cho họ.

Bị can này ký 30 hợp đồng bán quặng sắt với 18 doanh nghiệp trong nước và đã thực hiện 25 hợp đồng tổng trị giá hơn 2.950 tỉ đồng, thấp hơn giá thị trường, từ đó gây thiệt hại hơn 434 tỉ đồng.

Các bị can trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Thông qua hành vi trên, ông Bình được chủ tịch và giám đốc các doanh nghiệp hối lộ hơn 62 tỉ đồng.

Đối với các khoản tiền ông Bình đã nhận từ các doanh nghiệp trước thời điểm bộ luật Hình sự năm 2015 là 8,6 tỉ đồng và các khoản tiền đã nhận thông qua một người (người này đã chết) là 4 tỉ đồng không xem xét xử lý hình sự nhưng buộc bị can phải nộp lại do hưởng lợi bất chính.

Chưa kể, hành vi nhận hối lộ của ông Bình trong hoạt động mua bán than cốc còn gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Ưu ái doanh nghiệp để bán quặng trái phép

Vẫn theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2015 - 2020, một số doanh nghiệp sau khi mua quặng sắt của VTM lại xin UBND tỉnh Lào Cai cho bán ra nước ngoài. Nhóm này đến gặp Nguyễn Ngọc Khiêm, Phó giám đốc một công ty nhờ giúp đỡ.

Nhận lời, bị can Khiêm gặp ông Lê Ngọc Hưng, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng ông Đỗ Trường Giang, khi đó là Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, đề nghị cấp hạn mức xuất khẩu quặng sắt cho nhóm doanh nghiệp thân quen với mình và được đồng ý.

Viện KSND xác định ông Hưng và ông Giang vì nể nang và vụ lợi, đã làm trái nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra thực tế điều kiện xuất khẩu quặng sắt của các doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi.

Các doanh nghiệp sau đó cảm ơn ông Hưng 355 triệu đồng và ông Giang 500 triệu đồng. Bị can Khiêm cũng được doanh nghiệp chia phần hơn 3,8 tỉ đồng và 100.000 USD.