Cựu Phó chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị cáo buộc hưởng lợi 355 triệu

Đề nghị truy tố 31 người ở 6 nhóm tội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 31 bị can ở 6 nhóm tội.

Các tội danh trong vụ án gồm: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ẢNH: TTX

Trong số 31 bị can, ông Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố 3 tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Dũng, cựu Kế toán trưởng VTM, cùng ông Trịnh Khôi Nguyên, cựu Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), Phó chủ tịch Hội đồng thành viên VTM, cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Bùi Sỹ Ngọc, cựu Trưởng phòng Vật tư VTM, bị đề nghị truy tố về các tội nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ở nhóm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí còn có nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp, gồm ông các ông Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT VNS; Đậu Văn Hùng, cựu Tổng giám đốc VNS; Nguyễn Trọng Khôi, cựu Phó Tổng giám đốc VNS; Tạ Quang Thiều, cựu Tổng giám đốc VTM; Trần Trọng Mạnh, cựu Phó Tổng giám đốc VTM; và Đỗ Văn Cường, cựu Kế toán trưởng VTM.

Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định hai bị can lần lượt được hưởng lợi 355 triệu đồng và 500 triệu đồng.

Bán rẻ quặng sắt gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng

Theo kết luận điều tra bổ sung, sai phạm tại VTM liên quan đến nhiều hoạt động, gồm thực hiện gói thầu EPC thuộc dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai, mua bán quặng sắt, than cốc và quản lý vật tư, nguyên liệu.

Đối với gói thầu EPC, cơ quan điều tra xác định quá trình đàm phán, quyết định giao Công ty Gang thép Côn Minh (KISC) thực hiện gói thầu trị giá 160 triệu USD và việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư có những vi phạm, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Các bị can trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong hoạt động kinh doanh quặng sắt, từ năm 2015 đến năm 2020, VTM bán quặng cho 16 doanh nghiệp với giá thấp hơn thị trường. Tổng số tiền chênh lệch giữa giá thị trường và giá bán thực tế được xác định hơn 987 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434 tỉ đồng.

Riêng trong hoạt động mua bán than cốc, Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát, và Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành, bị xác định đã thỏa thuận, đưa cho Bùi Thanh Bình tổng cộng hơn 18 tỉ đồng để được cung cấp than cốc cho VTM.

Kết quả thẩm định cho thấy VTM mua than cốc của hai doanh nghiệp này cao hơn giá thị trường hơn 29 tỉ đồng, trong đó phần thiệt hại tài sản Nhà nước được xác định hơn 13 tỉ đồng.

Đối với việc thất thoát vật tư, nguyên liệu giai đoạn 2015 - 2019, cơ quan điều tra kết luận Bùi Thanh Bình, Bùi Sỹ Ngọc và Nguyễn Duy Dũng thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý tài sản, hạch toán sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 46 tỉ đồng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định ông Khiêm đã lợi dụng mối quan hệ, ảnh hưởng cá nhân để tác động đến những người có chức vụ, quyền hạn tại Lào Cai, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu quặng sắt của Công ty An Bình.