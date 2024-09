Cựu Phó tổng thống nổi tiếng bảo thủ của đảng Cộng hòa nói ông Trump là mối nguy

Cựu Phó tổng thống Dick Cheney và con gái ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE WASHINGTON POST

Tờ The Guardian ngày 7.9 dẫn lời Cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ là Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

"Trong lịch sử 248 năm của đất nước chúng ta, chưa từng có một cá nhân nào là mối đe dọa lớn hơn đối với nền cộng hòa của chúng ta hơn ông Donald Trump. Ông ta đã cố gắng cưỡng đoạt kết quả cuộc bầu cử gần đây nhất bằng cách sử dụng lời nói dối và bạo lực để giữ quyền lực cho mình sau khi cử tri đã từ chối ông ta. Ông ta không bao giờ có thể được tin tưởng để giao quyền lực nữa", ông phát biểu.

"Là công dân, mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ đặt đất nước lên trên đảng phái để bảo vệ hiến pháp của mình. Đó là lý do tại sao tôi sẽ bỏ phiếu cho Phó tổng thống Kamala Harris", theo chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa.

Là Phó tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Cheney giữ chức vụ này từ năm 2001-2009 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Trước đó hôm 4.9, con gái ông Cheney là cựu Hạ nghị sĩ Liz Cheney cho biết bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Harris, khi gọi cựu Tổng thống Trump là "mối nguy hiểm", theo Reuters.

"Là một người bảo thủ, là người tin tưởng và quan tâm hiến pháp, tôi đã suy nghĩ sâu sắc về điều này và vì mối nguy hiểm mà ông Donald Trump gây ra, tôi không chỉ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump mà còn bỏ phiếu cho bà Kamala Harris", bà Liz Cheney phát biểu tại một sự kiện tại Đại học Duke ở Durham (Bắc Carolina).

Sau đó, bà cho hay cha mình cũng sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, khi được hỏi bởi phóng viên Mark Leibovich của tạp chí Atlantic.

Khi được đề nghị đưa ra bình luận, phát ngôn viên Steven Cheung của ông Trump chỉ hỏi "bà Liz Cheney là ai?".

Viết trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng cha con ông Cheney là những "RINO không liên quan", cụm từ ông ám chỉ những thành viên đảng Cộng hòa không trung thành với mình. RINO là từ cựu tổng thống thường viết tắt cho "Republicans in name only" (tạm dịch: những đảng viên Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa".