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    Cựu quản trang xúc động ngày đón 731 liệt sĩ: 'Gần 60 năm mới đưa được các anh về'

    Cựu quản trang xúc động ngày đón 731 liệt sĩ: 'Gần 60 năm mới đưa được các anh về'

    Nguyễn Anh
    Nguyễn Anh
    Từ sớm 14.10, nhiều người dân, cựu chiến binh của các phường trên địa bàn thành phố đã tới Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để chờ dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ. Hòa chung trong dòng người đó, có một người cựu binh năm nay đã 72 tuổi, ông từng tham gia kháng chiến từ năm 1974, và sau này có 24 năm làm Trưởng ban Quản trang tại đây.

    Sáng 14.10.2026, trong không khí vô cùng trang nghiêm và xúc động, lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra. Sau nhiều chục năm nằm lại dưới lòng đất mẹ, hôm nay, các anh đã được đón về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

    Cựu quản trang xúc động ngày đón 731 liệt sĩ trở về: 'Muộn nhưng vẫn kịp thời'

    Từ sớm nhiều người dân, cựu chiến binh của các phường trên địa bàn thành phố đã tới Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để chờ dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ. Hòa chung trong dòng người đó, có một người cựu binh năm nay đã 72 tuổi, ông từng tham gia kháng chiến từ năm 1974, và sau này có 24 năm làm Trưởng ban Quản trang tại đây. Ông đã có mặt từ sáng sớm với niềm xúc động xen lẫn tự hào.

    Dành nửa cuộc đời để gắn bó, nhân giống từng gốc cây, ngọn cỏ, chăm sóc từng phần mộ từ khi nghĩa trang còn sơ khai thiếu thốn, ông Hòa hiểu rõ tâm nguyện lớn lao nhất của những người ở lại. Toàn bộ 731 hài cốt đợt này được an táng tại khu M30 - một khu vực đặc biệt mang nhiều ý nghĩa.

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