Cựu sao TVB Trần Cẩm Hồng lập di chúc sớm, để hết tài sản cho vợ

Theo Sohu, nam diễn viên Trần Cẩm Hồng xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Về sự ra đi thanh thản 2 được ghi hình tại Thuyên Loan (Hồng Kông). Tại đây, anh đã có những trải nghiệm và chia sẻ về chủ đề vốn được coi là cấm kỵ đối với nhiều gia đình Á Đông: giáo dục sinh tử và cách đối diện với cái chết.

Bản di chúc sớm và cậu con trai tự kỷ

Tại buổi phỏng vấn, cựu tài tử TVB khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ bản thân đã chủ động lập di chúc từ vài năm trước, và dẫn con trai đi cùng khi cậu bé chỉ mới 14 tuổi. Nam diễn viên cũng nói rõ với con rằng, vì khi đó con chưa trưởng thành và chưa đủ năng lực hành vi dân sự, toàn bộ tài sản của anh sẽ được để lại dưới tên của bà xã, người mà anh tin tưởng nhất.

Với vai diễn Hứa Văn Cường trong Tân bến Thượng Hải, Trần Cẩm Hồng một bước trở thành "nhất ca" của đài TVB ẢNH: Cắt từ phim Tân bến Thượng Hải

"Sinh lão bệnh tử vốn là một phần tất yếu của cuộc đời, không nên thần thánh hóa hay né tránh nó", Trần Cẩm Hồng chia sẻ. Trong khi nhiều bậc cha mẹ e ngại việc nhắc đến cái chết trước mặt con cái vì sợ con hoang mang, Trần Cẩm Hồng lại chọn cách đối mặt để dạy con cách tự lập và chuẩn bị tâm lý cho tương lai.

Đằng sau quyết định lập di chúc sớm của Trần Cẩm Hồng là cả một sự tính toán đầy xót xa nhưng ngập tràn tình mẫu tử, phụ tử. Công chúng yêu phim Hồng Kông đều biết, anh và bà xã Đỗ Văn Huệ có một cậu con trai duy nhất là Trần Giá Hoa. Cậu bé không may bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ nhỏ.

Vào những năm 2000, Trần Cẩm Hồng là một trong những diễn viên được yêu thích của nhà đài TVB. Giai đoạn đó, sự nghiệp của Trần Cẩm Hồng trên đà phát triển tốt, anh được khán giả đánh giá tích cực với các phim Tân bến Thượng Hải, Thiên địa hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Hồ sơ trinh sát 4.

Sau khi hoàn thành xong bộ phim Vạn phụng chi vương, Trần Cẩm Hồng quyết định rút lui khỏi làng giải trí để trở thành người cha toàn thời gian ẢNH: Cắt từ phim Vạn phụng chi vương

Năm 2012, sau khi hoàn thành bộ phim Vạn phụng chi vương, Trần Cẩm Hồng đang ở đỉnh cao phong độ và có thể tiến xa hơn trong hàng ngũ diễn viên thực lực trung niên. Thế nhưng, con trai đang ở giai đoạn cần sự dìu dắt, anh đã đưa ra quyết định rút lui khỏi làng giải trí, bán nhà phố để chuyển về vùng ngoại ô sinh sống, dành toàn bộ quỹ thời gian để cùng con chiến đấu với căn bệnh tự kỷ.

Mới đây, trong một sự kiện công khai, Trần Giá Hoa xuất hiện rạng rỡ với tư cách là một nghệ sĩ piano trẻ, tự tin vừa đàn vừa hát trên sân khấu. Nhìn cậu con trai từng chật vật giao tiếp giờ đây có thể tỏa sáng bằng tài năng âm nhạc, Trần Cẩm Hồng nghẹn ngào thừa nhận, đây là giải thưởng vô giá nhất cuộc đời anh, vượt qua mọi cúp vàng danh giá của nghiệp diễn.

Việc để lại toàn bộ tài sản cho vợ đứng tên không phải sự thiên vị, mà là góc nhìn thực tế của một người chồng, người cha. Anh bày tỏ rằng bà xã chính là người có thể giữ cho gia đình ổn định và tiếp tục bảo bọc cho con trai nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì. Ở tuổi 59, Trần Cẩm Hồng đang rục rịch quay trở lại với nghệ thuật. Ngoại hình phong độ và giọng hát của anh tại các sự kiện gần đây nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Tài tử cho biết hiện tại có thể yên tâm trở lại công việc, luôn sẵn sàng chờ đợi lời mời từ các giám chế, đạo diễn.