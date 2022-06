Cựu sinh viên lập quỹ học bổng vinh danh cha mẹ

Quỹ Đại học Hawaii thông báo số tiền đã được trao tại buổi lễ ký kết tổ chức hồi tuần rồi tại trường với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường.

Theo trang Maui Now đưa tin ngày 2.6, quỹ học bổng mang tên cha mẹ của bà Linh Pham và sẽ được trao cho những sinh viên là người đầu tiên trong gia đình nhập học tại Trường Kinh doanh Shidler. Bà Linh Pham tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính hồi năm 2000 tại Trường Kinh doanh Shidler, được cho là liên tục nằm trong tốp những trường kinh doanh hàng đầu của Mỹ do tạp chí US News & World Report xếp hạng. Hiện nay, bà Linh Pham sống cùng chồng và 3 con tại bang Texas. Bà đang là quản lý cơ sở nha khoa của chồng tại đây.

“Tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ đã cho tôi cơ hội học đại học. Bất chấp nhiều thử thách họ đã trải qua như làm việc 15 giờ mỗi ngày và không biết nói tiếng Anh, cha mẹ đã làm việc không ngừng nghỉ cho gia đình và tương lai của chúng tôi”, bà Linh Pham chia sẻ.





Gia đình bà Doan và ông Duong đến Hawaii vào năm 1980 và ban đầu dành dụm được số vốn để mở một tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ tại khu Waikiki trên đảo Oahu. Sự chịu khó và cần cù của họ đã giúp người con có cơ hội theo đuổi việc học tập. “Từ nhỏ, ba mẹ đã dạy tôi về sự quan trọng của việc chăm chỉ, độc lập và chịu khó. Đây thật sự là một điều khiêm tốn với tư cách là một cựu sinh viên Shidler khi được vinh danh cha mẹ tôi bằng cách mang lại cho các sinh viên cơ hội giống như tôi”, bà Linh Pham nói.

Có mặt tại buổi lễ, Hiệu trưởng Vance Roley phát biểu: “Câu chuyện của gia đình này thật sự là điều truyền cảm hứng. Chúng tôi tuyên dương bà Cindy Doan và ông Hy So Duong vì nỗ lực không mệt mỏi của họ để cho con đến trường. Như chúng ta có thể thấy từ hành trình của gia đình họ, giáo dục có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mỗi người và chúng tôi vô cùng cảm kích khi bà Linh và cha mẹ bà cam kết giúp giáo dục các thế hệ sinh viên kế tiếp”.