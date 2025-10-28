Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp

Nam Long
Nam Long
28/10/2025 13:21 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã phẫu thuật thành công một trường hợp u lách dạng nang hiếm gặp, với kích thước khối u chiếm gần 2/3 thể tích lách.

Ngày 28.10, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, ê kíp của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u lách dạng nang hiếm gặp bằng phương pháp nội soi.

Trước đó, bệnh nhân nam tên N.V.T (48 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện với triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ sườn trái kéo dài, đầy tức nhẹ và mệt mỏi. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u dạng nang kích thước 6x6 cm chiếm gần 2/3 thể tích lách. Sau hội chẩn liên khoa, bệnh nhân được chỉ định cắt lách nội soi.

Cứu sống bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp đầu tiên tại Vĩnh Long- Ảnh 1.

Ê kíp của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thực hiện ca phẫu thuật

Ảnh: Nam Long

Ca mổ được thực hiện bởi ê kíp Khoa Ngoại tổng quát. Các bác sĩ tiến hành giải phóng dây chằng lách, bóc tách cẩn thận khối nang, kiểm soát và cắt cuống mạch lách, sau đó lấy toàn bộ lách ra ngoài qua đường trocar mở rộng. Trong quá trình mổ, các thao tác được thực hiện nhẹ nhàng, tỉ mỉ, tránh tổn thương tụy, dạ dày và cơ hoành. Toàn bộ quá trình diễn ra an toàn trong vòng 2 giờ, hầu như không mất máu, không biến chứng.

Sau mổ, bệnh nhân phục hồi nhanh, sinh hiệu ổn định, có thể vận động nhẹ và ăn uống sau 24 giờ. 

Theo các bác sĩ, u lách dạng nang là bệnh lý hiếm, chiếm chưa đến 1% các tổn thương tại lách, thường phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp CT. Khi u phát triển lớn, bệnh nhân có thể gặp triệu chứng chèn ép, nguy cơ vỡ hoặc nhiễm trùng. 

Trong khi đó, phẫu thuật nội soi cắt lách là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại. So với mổ hở, phương pháp này giúp bệnh nhân giảm đau, thẩm mỹ tốt hơn, thời gian nằm viện ngắn và hạn chế tối đa biến chứng hậu phẫu.

