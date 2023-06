Cứu sống kịp thời hai người đàn ông bị nhồi máu cơ tim

Sáng 12.6, Ths.BS Ngô Huy Bảo, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết mới đây, khoa Nội tim mạch - Can thiệp tim mạch liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim . Rất may các bệnh nhân được đưa đến kịp thời, được can thiệp mạch vành, thoát nguy cơ tử vong.

Trường hợp thứ nhất, nam bệnh nhân B. (62 tuổi, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh) có tiền sử nhồi máu cơ tim đã can thiệp đặt stent tại một cơ sở y tế. Chiều cùng ngày nhập viện, bệnh nhân khởi phát cảm giác đau âm ỉ thượng vị, sau đó đau ngực trái nhiều, được người nhà nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.



Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 4, tiên lượng nguy kịch nên nhanh chóng chỉ định chuyển lên phòng Can thiệp mạch để xử trí can thiệp. Kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA cho thấy động mạch vành phải có huyết khối gây tắc lại stent.

Ê kíp trong quá trình can thiệp mạch vành cứu bệnh nhân N.A

Ê kíp bác sĩ can thiệp đã cấp cứu khẩn đặt 1 stent tái thông động mạch vành phải. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân đỡ đau tức ngực, không còn khó thở, thoát tình trạng nguy kịch và đã được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Sau đó 4 ngày, nam bệnh nhân T. (61 tuổi, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh) cũng khởi phát cơn đau ngực trái dữ dội kèm khó thở, đến khám tại cơ sở y tế gần nhà được chẩn đoán nhồi máu cơ tim.



Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Nhận được báo động đỏ liên viện trước đó, các chuyên khoa liên quan đã có mặt đầy đủ, hội chẩn khẩn và thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới giờ thứ 5 biến chứng nhịp chậm xoang. Bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực để hồi sức, sau đó mới xử trí can thiệp.

Tại phòng DSA, kết quả chụp mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn đoạn II động mạch vành phải với nhiều huyết khối. Ê kíp tiến hành can thiệp đặt 1 stent tái thông động mạch vành phải. Sau can thiệp, bệnh nhân đã giảm đau ngực, giảm khó thở và được theo dõi điều trị tiếp tại khoa Nội tim mạch - Can thiệp tim mạch. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện.